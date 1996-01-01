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Кризис шпону не помеха

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Тернейлес" продолжает реализовывать грандиозный проект по переработке круглого леса, стартовавший в 2007 г. в связи с ростом таможенных пошлин на вывоз кругляка.

Называется он "Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в п. Пластун Приморского края" и подразумевает строительство двух крупнейших на Дальнем Востоке лесоперерабатывающих заводов по переработке в общей сложности 700 тыс. кубов круглого леса. Общая стоимость проекта - 3 млрд руб. Запуск обоих заводов планируется 1 июля, к тому времени должно быть получено разрешение на ввод в эксплуатацию этих производств.

По словам управляющего директора ОАО "Тернейлес" по производству шпона Алексея БАБИЦКОГО, завод готов на 90%. Готовы производственный корпус, котельная, вся технологическая часть, оборудование. Оборудование закуплено в Японии. Мощности завода рассчитаны на переработку 404 тыс. кубов в год круглого леса, выпуск 267 тыс. кубов в год готовой продукции - шпона. Сырье - в основном лиственница, вспомогательный материал - ель. Срок реализации проекта - 2007-2009 гг., стоимость - около 2 млрд руб. На заводе по выпуску шпона будет занято около 200 человек, 70% от общей численности персонала уже набрано, это жители Пластуна. Остальных будут набирать в соседних районах - Дальнегорском и Кавалеровском.

Управляющий директор ОАО "Тернейлес" по производству пиломатериалов Андрей ВИХРОВ рассказал, что завод пиломатериалов также готов к эксплуатации на 90%. Осталось построить очистные сооружения, офис, благоустроить прилегающую территорию. Оборудование для завода куплено в ряде европейских стран - Австрии, Германии, Чехии, Эстонии, Италии. Объем переработки круглого леса составит 300 тыс. кубов в год, производство готовой продукции (сырого пиломатериала) - 165 тыс. кубов в год. Стоимость проекта - 780 млн руб. На заводе будут заняты 70 человек, 55 из них уже набраны. Сырьем для нового производства послужат ель (80%) и пихта (20%).

Вся продукция обоих новых заводов будет оптом покупаться японской компанией "Сумитомо корпорейшн", а она будет реализовывать ее на рынках стран АТР - в Японии, Южной Корее, КНР. Строительство обоих заводов ведут ОАО "Строитель" из п. Пластун, подрядчики из Владивостока, Находки, Арсеньева. Для финансирования строительства двух заводов ОАО "Тернейлес" оформило кредиты на 10 лет в размере 3 млрд руб. под гарантии "Сумитомо корпорейшн" в государственном инвестиционном банке Японии JBIC и коммерческих японских банках. "Тернейлес" добывает сегодня 1 млн кубов круглого леса в год и перерабатывает 15% от общего объема добычи - 150 тыс. кубов (на заводах "Текновуд", "Хардвуд" и в КЛПХ "Рощинский"). С вводом двух новых заводов объемы переработки сырья в "Тернейлесе" увеличатся на 700 тыс. кубов в год (400 тыс. - завод по производству шпона, 300 тыс. - лесопильный), в общей сложности, "Тернейлес" сможет перерабатывать 900 тыс. кубов в год круглого леса, или 90% от добываемого кругляка. 10% круглого леса перерабатываться не будет, так как это низкокачественное сырье.

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