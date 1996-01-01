Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кризис шпону не помеха
ОАО "Тернейлес" продолжает реализовывать грандиозный проект по переработке круглого леса, стартовавший в 2007 г. в связи с ростом таможенных пошлин на вывоз кругляка.
Называется он "Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в п. Пластун Приморского края" и подразумевает строительство двух крупнейших на Дальнем Востоке лесоперерабатывающих заводов по переработке в общей сложности 700 тыс. кубов круглого леса. Общая стоимость проекта - 3 млрд руб. Запуск обоих заводов планируется 1 июля, к тому времени должно быть получено разрешение на ввод в эксплуатацию этих производств.
По словам управляющего директора ОАО "Тернейлес" по производству шпона Алексея БАБИЦКОГО, завод готов на 90%. Готовы производственный корпус, котельная, вся технологическая часть, оборудование. Оборудование закуплено в Японии. Мощности завода рассчитаны на переработку 404 тыс. кубов в год круглого леса, выпуск 267 тыс. кубов в год готовой продукции - шпона. Сырье - в основном лиственница, вспомогательный материал - ель. Срок реализации проекта - 2007-2009 гг., стоимость - около 2 млрд руб. На заводе по выпуску шпона будет занято около 200 человек, 70% от общей численности персонала уже набрано, это жители Пластуна. Остальных будут набирать в соседних районах - Дальнегорском и Кавалеровском.
Управляющий директор ОАО "Тернейлес" по производству пиломатериалов Андрей ВИХРОВ рассказал, что завод пиломатериалов также готов к эксплуатации на 90%. Осталось построить очистные сооружения, офис, благоустроить прилегающую территорию. Оборудование для завода куплено в ряде европейских стран - Австрии, Германии, Чехии, Эстонии, Италии. Объем переработки круглого леса составит 300 тыс. кубов в год, производство готовой продукции (сырого пиломатериала) - 165 тыс. кубов в год. Стоимость проекта - 780 млн руб. На заводе будут заняты 70 человек, 55 из них уже набраны. Сырьем для нового производства послужат ель (80%) и пихта (20%).
Вся продукция обоих новых заводов будет оптом покупаться японской компанией "Сумитомо корпорейшн", а она будет реализовывать ее на рынках стран АТР - в Японии, Южной Корее, КНР. Строительство обоих заводов ведут ОАО "Строитель" из п. Пластун, подрядчики из Владивостока, Находки, Арсеньева. Для финансирования строительства двух заводов ОАО "Тернейлес" оформило кредиты на 10 лет в размере 3 млрд руб. под гарантии "Сумитомо корпорейшн" в государственном инвестиционном банке Японии JBIC и коммерческих японских банках. "Тернейлес" добывает сегодня 1 млн кубов круглого леса в год и перерабатывает 15% от общего объема добычи - 150 тыс. кубов (на заводах "Текновуд", "Хардвуд" и в КЛПХ "Рощинский"). С вводом двух новых заводов объемы переработки сырья в "Тернейлесе" увеличатся на 700 тыс. кубов в год (400 тыс. - завод по производству шпона, 300 тыс. - лесопильный), в общей сложности, "Тернейлес" сможет перерабатывать 900 тыс. кубов в год круглого леса, или 90% от добываемого кругляка. 10% круглого леса перерабатываться не будет, так как это низкокачественное сырье.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Дальневосточное кольцо России поставили под сомнение во Владивостоке
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха