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Весеннее пробуждение ямы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Исторический котлован перед Домом строительных организаций в центре Владивостока закрывает глухой забор, и горожанам в основном оказалось незамеченным, что с приходом весны на нем царит какое-то оживление.

Узнав о нем, мы сгоряча собрались написать о возрождении строительства. Однако в Некоммерческом партнерстве "Рада", которое собирается построить здесь еще один офисно-административный центр, отметили, что к строительным работам оно полагает приступить где-то к октябрю. А до этого момента проектному институту "ДВ ПромстройНИИпроект" предстоит выдать рабочую документацию, проект должен пройти экспертизу. И вообще строительство еще надо подготовить.

Однако самое главное, что требовалось - одобрение горожан, - застройщик получил. На прошедших в минувшую пятницу в музее им. В.К. Арсеньева общественных слушаниях практически все присутствовавшие, за исключением одного оппонента, познакомившись с проектом и выслушав проектировщиков, оценили его положительно. Более того, на слушаниях предложено, чтобы администрация города изучила возможность передачи под продление крытой автопарковки в составе этого проекта сопредельного участка, на котором ООО "Стройтэкс" по проекту опять же "ПромстройНИИпроекта" в прошлом году на территории небольшого скверика начало строительство башни другого - 15-этажного офисного центра. Сейчас это строительство замерло, и предполагается, что объект, если мировой кризис еще немного продержится и не случится чудо, тоже может попасть в разряд долгостроев.

Что же касается появления строителей на "яме", то, как нам пояснили в "Раде", это случилось в рамках демонтажа конструкций, которые здесь появились в ходе деятельности прежнего застройщика. Судя по действиям техники, попутно "подрабатывается" котлован.

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