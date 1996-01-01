КОТРА помогает бизнесу понять специфику двух государств

Одна из задач представительства KOTRA, которое является торгпредством Министерства экономики Республики Корея и торговым отделом Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке, - помощь бизнесменам двух стран в установлении контактов.

О том, как ведется эта работа и каких результатов удалось достичь, "ЗР" рассказывал глава представительства КОТРА во Владивостоке, доктор экономики г-н КИМ Кен Юл.

- Г-н КИМ, насколько продуктивно сотрудничает сегодня российский и корейский бизнес и какими объемами товарооборота данное сотрудничество подкреплено?

- Можно сказать, что задача устанавливать, развивать и поддерживать бизнес-сотрудничество между российскими и корейскими бизнесменами является ключевой для представительств КОТРА в России. Мы пользуемся различными способами установления этих отношений, но наиболее эффективным является прямое общение корейских и российских компаний через наших консультантов и менеджеров. Мы знакомим компании и ведем сделки между бизнесменами двух стран от начала до конца. Этот вид деятельности классифицируется у нас как поддержка корейских брэнч-компаний.

За 2008 г. мы получили достаточно хорошие результаты: многие из российских компаний заключили долгосрочные контракты с корейскими поставщиками на срок от одного года до пяти лет.

- KOTRA регулярно приглашает дальневосточных предпринимателей на выставки, организуемые в Республике Корея, как вы оцениваете эффективность подобных контактов? Какие отрасли и товары интересуют приморский бизнес в первую очередь?

- Эффективность посещения выставок российскими бизнесменами бесспорна. Увидев товар лицом, руководители компаний получают возможность тут же установить прямой контакт с заинтересовавшим их производителем или поставщиком, договориться о посещении завода, отправке образцов. Кстати, полный список предстоящих выставок можно получить в представительстве КОТРА и на нашем сайте в Интернете.

- После принятия решения о проведении саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке корейские предприниматели выражали намерение принять участие в строительстве и оснащении объектов саммита. Появились ли конкретные договоренности?

- Многие крупнейшие строительные компании Республики Корея заинтересованы в участии в той или иной форме в строительстве этих объектов. Более того, все ресурсы: опыт подобных работ и международного сотрудничества, знания, техника и технологии - у них для этого есть. Но пока участие корейских компаний остается под вопросом, поскольку Правительство России не раз заявляло, что подряды на данные работы должны быть отданы в первую очередь российским строителям.

Вообще, корейские компании достаточно организованно пытаются пробиться на подряды объектов АТЭС. Но они сталкиваются с одними и теми же проблемами - специфика участия в российских тендерах не всегда понятна корейским бизнесменам, поскольку эти тендеры, по большому счету, не являются международными как во многих других странах, начиная с того, что цена подряда зафиксирована в рублях.