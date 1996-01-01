www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

КОТРА помогает бизнесу понять специфику двух государств

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Одна из задач представительства KOTRA, которое является торгпредством Министерства экономики Республики Корея и торговым отделом Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке, - помощь бизнесменам двух стран в установлении контактов.

О том, как ведется эта работа и каких результатов удалось достичь, "ЗР" рассказывал глава представительства КОТРА во Владивостоке, доктор экономики г-н КИМ Кен Юл.

- Г-н КИМ, насколько продуктивно сотрудничает сегодня российский и корейский бизнес и какими объемами товарооборота данное сотрудничество подкреплено?

- Можно сказать, что задача устанавливать, развивать и поддерживать бизнес-сотрудничество между российскими и корейскими бизнесменами является ключевой для представительств КОТРА в России. Мы пользуемся различными способами установления этих отношений, но наиболее эффективным является прямое общение корейских и российских компаний через наших консультантов и менеджеров. Мы знакомим компании и ведем сделки между бизнесменами двух стран от начала до конца. Этот вид деятельности классифицируется у нас как поддержка корейских брэнч-компаний.

За 2008 г. мы получили достаточно хорошие результаты: многие из российских компаний заключили долгосрочные контракты с корейскими поставщиками на срок от одного года до пяти лет.

- KOTRA регулярно приглашает дальневосточных предпринимателей на выставки, организуемые в Республике Корея, как вы оцениваете эффективность подобных контактов? Какие отрасли и товары интересуют приморский бизнес в первую очередь?

- Эффективность посещения выставок российскими бизнесменами бесспорна. Увидев товар лицом, руководители компаний получают возможность тут же установить прямой контакт с заинтересовавшим их производителем или поставщиком, договориться о посещении завода, отправке образцов. Кстати, полный список предстоящих выставок можно получить в представительстве КОТРА и на нашем сайте в Интернете.

- После принятия решения о проведении саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке корейские предприниматели выражали намерение принять участие в строительстве и оснащении объектов саммита. Появились ли конкретные договоренности?

- Многие крупнейшие строительные компании Республики Корея заинтересованы в участии в той или иной форме в строительстве этих объектов. Более того, все ресурсы: опыт подобных работ и международного сотрудничества, знания, техника и технологии - у них для этого есть. Но пока участие корейских компаний остается под вопросом, поскольку Правительство России не раз заявляло, что подряды на данные работы должны быть отданы в первую очередь российским строителям.

Вообще, корейские компании достаточно организованно пытаются пробиться на подряды объектов АТЭС. Но они сталкиваются с одними и теми же проблемами - специфика участия в российских тендерах не всегда понятна корейским бизнесменам, поскольку эти тендеры, по большому счету, не являются международными как во многих других странах, начиная с того, что цена подряда зафиксирована в рублях.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru