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Секрет успеха Тихоокеанской мостостроительной
"Тихоокеанская мостостроительная компания" в Приморском крае у всех на слуху - ЗАО является генеральным подрядчиком на строительстве моста через бухту Золотой Рог, и многие жители края и соседних регионов хотели бы попасть в этот набирающий мощь коллектив.
2008 год стал для компании поистине прорывным. И дело даже не в том, что она стала победителем в конкурсе на право строить уникальный объект, хотя и это само по себе дорогого стоит. Как известно, нет пророка в своем отечестве - и многим приморцам казалось, что мост через бухту Золотой Рог можно доверить кому угодно, но только не землякам.
По итогам года компания практически утроила объем реализации продукции и в несколько раз увеличила выработку на каждого сотрудника. Эксперты конкурса "Компания года" также выделили ЗАО "ТМК" среди остальных номинантов, высоко оценив производственный рост и социально-ориентрированную политику компании.
ДосьеЕсли в 2007 году объем выполненных работ ТМК составлял 1 млрд 300 млн руб., то по итогам работы в 2008 году он превышает 3 млрд 700 млн руб. При этом численность компании выросла всего на 40 человек и на начало года составляла чуть более 1200 человек, выработка на одного работника увеличилась в несколько раз.M/file> - К участию в торгах по строительству моста через Золотой Рог мы готовились заблаговременно, приобретая новую технику, укрепляя свою производственную базу, развивая производство и настраивая на большую работу коллектив, - рассказал "ЗР" генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ. - Конечно, мы давно мечтали о таком объекте и рискнули поучаствовать в конкурсе. Но перед этим все серьезно просчитали, а также таким образом перераспределили свои производственные мощности и трудовые ресурсы на других объектах, чтобы максимально высвободиться к августу, когда началась активная работа на первом этапе строительства. В это время компания активно работала на реконструкции автодороги Раздольное - Хасан, в прошлом году на трех участках в рамках губернаторской программы "Дороги края" было освоено 1 млрд 100 млн руб. На 23 км автотрассы мостостроители уложили асфальтобетонное покрытие, на других участках возвели земляное полотно и искусственные сооружения. Среди других объектов ТМК 2008 года - энергетическая подстанция мощностью 500 кВ в с. Ясное, мосты и дороги в г. Спасске. В компании не скрывают секретов успеха прошлого года и рецептов повышения производительности труда: - Здесь мы Америки не открывали - за счет совершенствования организации труда, модернизации производства, сокращения сроков выполнения работ, мобильности, приобретения новой техники повышаем собственную эффективность. За 2008 год значительно увеличили парк механизмов, и это одна из стратегических линий генерального директора ЗАО "ТМК" Виктора Гребнева, - рассказывает первый заместитель генерального директора по производству Владимир МЕЩЕРЯКОВ. - Если есть обоснованное предложение по приобретению той или иной техники, будет и положительное решение. Причем машины покупаем самые современные, с хорошей репутацией и гарантированным техническим обслуживанием. Из наиболее значимых приобретений последнего времени можно выделить два башенных крана стоимостью 45 млн рублей, автомобильный кран грузоподъемностью 130 тонн за 42 млн рублей, бетононасос за 18 млн рублей. Все это - новая техника, интенсификация труда, более рациональная расстановка людей и развитие производственных мощностей - незамедлительно дает свои результаты и позволяет компании динамично развиваться. Среди весомых достижений компании прошлого года - своевременное завершение первого этапа строительства моста через бухту Золотой Рог - тоннеля в районе фуникулера, по которому транспорт будет выходить но мост. Несмотря на скепсис оппонентов, работы были выполнены в срок, и в последних числах декабря здесь было восстановлено движение, перекрытое на несколько месяцев, - "ЗР" подробно рассказывал о ходе этого строительства и первой торжественной церемонии, организованной на стройплощадке. Уложиться в столь жесткие временные рамки удалось благодаря конструктивному сотрудничеству с субподрядчиками. По сути дела, уссурийские мостостроители стали организаторами целого консорциума строительных компаний, задействованного на возведении уникального не только для Владивостока, но и для России сооружения. И сегодня здесь идет активное строительство: растут опоры будущего моста, разворачивается площадка для нового бетонного завода. Каждый день приносит изменения в живописный промышленный пейзаж. И еще одну очень важную грань этой компании хотелось бы отметить особо - отношение к персоналу, к каждому члену этого многочисленного коллектива без исключения, будь то рабочий или командир производства. Отношение бережное и уважительное, исходящее из посыла, что на стройплощадке нет неважных людей, ценен каждый на своем рабочем месте - сварщик, монтажник, водитель... Жизненное воплощение этого посыла простое и убедительное - прекрасно оборудованные городки для проживания бригад, ведь работа ведется вахтами и после 12-часовой смены каждый должен иметь возможность полноценно отдохнуть. Вагончики, собранные в модули, оборудованы всем необходимым, вплоть до современных душевых кабин и телевизоров. А в рабочей столовой - практически домашняя еда, с той лишь разницей, что выбор здесь поразнообразнее. Как рассказала одна из работниц компании, для многих сотрудников ТМК - это практически семья, стабильная, с соцпакетом, заботой о здоровье, учебе, отдыхе. В рыночных обстоятельствах это дорогого стоит. А также с нормальными человеческими отношениями. То, что это команда, - у всех на виду. Как и результаты ее труда - развязки, дороги, мосты.
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