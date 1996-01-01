Секрет успеха Тихоокеанской мостостроительной

"Тихоокеанская мостостроительная компания" в Приморском крае у всех на слуху - ЗАО является генеральным подрядчиком на строительстве моста через бухту Золотой Рог, и многие жители края и соседних регионов хотели бы попасть в этот набирающий мощь коллектив.

2008 год стал для компании поистине прорывным. И дело даже не в том, что она стала победителем в конкурсе на право строить уникальный объект, хотя и это само по себе дорогого стоит. Как известно, нет пророка в своем отечестве - и многим приморцам казалось, что мост через бухту Золотой Рог можно доверить кому угодно, но только не землякам.

По итогам года компания практически утроила объем реализации продукции и в несколько раз увеличила выработку на каждого сотрудника. Эксперты конкурса "Компания года" также выделили ЗАО "ТМК" среди остальных номинантов, высоко оценив производственный рост и социально-ориентрированную политику компании.