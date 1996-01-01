Построить мечту

Тихоокеанская мостостроительная компания приступила к строительству очистных сооружений Владивостока.

В условиях развивающихся технологий понятие начала строительного сезона становится весьма условным, во всяком случае, для Тихоокеанской мостостроительной компании, где и в зимний период велись активные работы сразу на нескольких строительных объектах. Но "стабильный плюс" на улице позволяет развернуться в полную мощь, отказаться от применения укрывных материалов и так называемых "тепляков", что, конечно, повышает эффективность и скорость производства работ, зайти на новые объекты.

В числе новых объектов ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", хорошо известного в Приморье как генподрядчик строительства моста через бухту Золотой Рог, - очистные сооружения города Владивостока. Они также входят в число объектов, которые предстоит возвести в приморской столице к саммиту АТЭС-2012, но кроме этого, очень важны для нормального жизнеобеспечения города. К решению этой застарелой проблемы краевой столицы власти пытались подойти еще около 20 лет назад, но тогда сдвинуть дело с мертвой точки не удалось. И вот многолетняя мечта владивостокцев выходит на стадию реализации – так уж получается, что ТМК в команде с другими строительными компаниями города, приходится в XXI веке воплощать в жизнь планы, которые не удалось выполнить в XX-м. В районе Второй Речки, на улице Бородинской, недалеко от мусоросжигательного завода начались работы по возведению очистных сооружений.

Генеральный подрядчик "Примводоканал" пригласил на выполнение земляных работ ЗАО "ТМК". Выступать на объектах в качестве субподрядчиков для мостостроителей также не редкость – компания большая, способная выполнять самые различные работы, поэтому с интересом принимает предложения партнеров поучаствовать не только в дорожном строительстве, но и в возведении самых различных сооружений. По заверению первого заместителя генерального директора по производству ЗАО "ТМК" Владимира МЕЩЕРЯКОВА, порученные им объемы потребует около двух месяцев работы.

Уже сегодня на Бородинской трудится 85 человек, с другого участка – строительства энергетической подстанции в районе пос. Боец Кузнецов, переведена бригада со всей необходимой техникой.

- Там мы работы заканчиваем, - поясняет "ЗР" Владимир Васильевич, - За два неполных месяца на этом объекте переместили и перевезли почти 300 тысяч кубометров земли. И сейчас такая же работа нам предстоит на очистных сооружениях. Чтобы обеспечить выполнение порученных нам объемов в срок, как и на других объектах, организовали работы вахтовым методом. А для этого уже обустроили рабочий городок: 30 жилых вагончиков, баню, столовую и другие необходимые помещения. Быту специалистов у нас уделяется повышенное внимание. Перебазировали сюда 15 самосвалов, бульдозеры, экскаваторы – полный комплекс, поскольку объект очень серьезный. Его посетил в ходе своей последней поездки во Владивосток первый вице-премьер ИГОРЬ ШУВАЛОВ, что для нас, конечно, очень важно.

И все-таки объектом номер один для ТМК – и по масштабам работ, и по количеству задействованных на нем людей и техники остается мост через Бухту Золотой Рог. Сегодня здесь ведется бурение свай под ростверк 8-й опоры - будущего пилона моста. Сложные геологические условия участка, который был практически отвоеван у моря, ставят перед строителями непростые задачи, но с каждым днем число буронабивных свай растет. А это означает, что скоро здесь начнутся мощные бетонные работы на ростверке опоры и на самом пилоне.

Но прежде подрядчики смонтируют прямо на строительной площадке еще один бетонный завод, который позволит работать в непрерывном режиме. Территория для него, а также для складов инертных материалов уже подготовлена. Пока же бетон доставляют на берег бухты с других бетонных заводов ТМК, расположенных непосредственно на базе компании.

Недавно мостостроители приступили к бетонированию 7-й постоянной опоры будущего моста. Как говорят специалисты, забетонировали несколько захваток. По технологии одномоментно можно бетонировать лишь часть опоры, не превышающую в высоту трех метров, затем в течение определенного срока она должна набирать прочность. И только после этого можно бетонировать следующую часть.

Эту растущую опору горожане могут увидеть чуть ниже памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны - он сейчас укрыт специальным защитным каркасом. Пока укрыта и седьмая опора, что тоже предусмотрено технологией. Ведутся работы и на других постоянных и временных опорах, но, по словам руководителей ТМК, темпами, которые порой не их устраивают, поскольку вопросы сноса строений, попадающих в зону застройки, до сих пор полностью не решены.

- Пока мы не имеем возможности развернуться здесь на всей линии строительства, - говорит Владимир Мещеряков, - Мы зажаты зданиями, которые так и не снесены, не можем приступить к работам на других опорах и подъездах к мосту – в районе Голубиной пади. Есть трудности проектирования, выдачи документации, сносов. Если бы этого не было, то возможности компании использовались бы намного эффективнее.

Пока же и в этих не совсем простых условиях ТМК планомерно движется намеченным курсом. Недавно завершены работы по монтажу подпорной стенки в районе фуникулера. Как рассказал "ЗР" генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор Гребнев, уже этим летом здесь будет проведено благоустройство, появятся нормальные пешеходные дорожки, клумбы, заработает надземный переход - все в соответствие с проектом. На предстоящий сезон в ТМК большие планы – это и продолжение работ на автодороге Раздольное-Хасан и других приморских дорогах, и возможное участие компании на других объектах .