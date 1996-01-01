Расстаться по-хорошему

Репутация компании - это не только ее масштаб и известность. В первую очередь - это политика взаимоотношений с персоналом. В последние годы к руководителям компаний пришло понимание того, что об имидже работодателя нужно заботиться. Однако экономический кризис и волна увольнений в одночасье могут подорвать то, что складывалось годами. Поэтому сегодня, даже принимая непопулярные для персонала решения, о репутации компании забывать не стоит.

"Имя компании, ее репутация на рынке труда - это развивающееся последнее время направление деятельности HR-департаментов многих крупных компаний, - считает директор дальневосточного офиса международной рекрутинговой компании Kelly Services Екатерина ЛОНШАКОВА. - Согласно проведенному нами в ноябре 2008 г. исследованию значимость имиджа компании продолжает расти. Ее считали важным при выборе работы 10% респондентов в 2007 г. и 13% - в 2008-м. Несмотря ни на какие кризисы, низкий корпоративный дух компании может демотивировать 22% респондентов, против 12% в 2007 г.".

Кризис как индикатор

В последние несколько месяцев руководителям большинства как российских, так и региональных компаний пришлось принимать жесткие кадровые решения для того, чтобы спасти бизнес. Это и урезание заработных плат и бонусов, и сокращение рабочего времени, и отпуска без содержания, и увольнения. Но одни работодатели вышли из ситуации достойно, другие, поддавшись эмоциям, сильно навредили имиджу компании. Как говорит Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА, директор дальневосточного офиса компании AVANTA Personnel, стрессовая ситуация ярко проявила личностные качества руководителей, а кризис стал индикатором надежности компании и оценки эффективности менеджмента.

"Неэтичность многих компаний заключается в том, что они держат сотрудников в неведении, - считает Галина ПОПОВА, директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум". - Они даже не увольняют персонал, а отправляют в отпуска без содержания. И тем самым дезориентируют людей. Когда мы просим такие компании рассказать нам об уволенных специалистах - ведь они могут быть интересны другим компаниям, они прижимают эту информацию, мотивируя тем, что им самим эти работники могут еще понадобиться".

"Сегодня нередко приходится наблюдать такую картину: в агентство на собеседование приходят два кандидата, уволенных из компаний по одной и той же причине - ухудшение экономической ситуации на рынке.

Но вот отношение у них к своему бывшему работодателю совершенно противоположное, - делится опытом директор по рекрутменту агентства "Карьера-Форум" Марина ТИМОШЕНКО. - Это связано с тем, насколько человечно отнеслись к сотруднику при увольнении. Провели ли с сокращаемым разъяснительную беседу или просто ему сказали: "Ты свободен!" Уже не секрет, что многие компании уволили сотрудников, что называется, воспользовавшись ситуацией, настоящий кризис пока даже не ощутив".

"По опыту работы нашей компании наибольшее количество негативных откликов и "обиженных" кандидатов пришло из компаний, которые провели сокращения штата и урезания бонусов и компенсационных пакетов просто со ссылкой на кризис и экономическую необходимость, - говорит Екатерина Лоншакова. - Я вообще не говорю о фактах принуждения написать заявления по собственному желанию, что тоже имело место быть".

С одной стороны, такое поведение работодателей вполне объяснимо - они думают в первую очередь о выживании компании. Но это может серьезно навредить репутации компании на рынке.

Ошибки стоят дорого

Кристина СЕРГИЕНКО, директор по персоналу макро-региона "Дальний Восток" ОАО "МТС", считает, что чем хуже финансовое положение предприятия, тем более непопулярными могут быть меры в отношении сокращения расходов на заработную плату, льгот. Но те компании, целью которых является сохранение позитивного имиджа работодателя, подходят к процессу оптимизации затрат на персонал сбалансированно.

По мнению Екатерины Лоншаковой, основные тенденции рынка труда, которые были характерны до лета 2008 г. (быстрое перемещение кандидатов из компании в компанию, снижение продолжительности работы в компании, "брендирование специалистов", рост зарплатных ожиданий и борьба компаний за таланты), продолжатся в 2010-2011 гг., после того как пройдет острая стадия кризиса и связанных с ним сокращений. Поэтому те компании, которые чувствуют в себе силы остаться на плаву и хотят привлекать хороших специалистов и в будущем, обязаны думать о сохранении своего положительного имиджа на рынке труда. Ведь общественная память о том, как компания ведет себя в условиях кризиса, очень долговечна. И на восстановление положительного образа работодателя могут потребоваться большие средства - проведение имидживых медиакампаний, работа с вузами, рекрутинговая реклама, улучшение компенсационных пакетов, проведение корпоративных мероприятий и т.д.

Елены РАУД, генеральный директор региональной сети кадровых агентств "Успех", считает, что в настоящее время об имидже работодателя необходимо заботиться не только потому, что кризис когда-нибудь закончится и возникнет необходимость привлекать персонал. "Беречь свою репутацию необходимо потому, что очень важно сохранить работоспособность имеющегося персонала в кризис. Приметой кризиса является переключение части (а иногда и всей) энергии сотрудников с работы на страхи, опасения, разговоры между собой о будущем. Нежелание думать об имидже приводит главным образом к дестабилизации, потере результативности, снижению клиентоориентированности, а в итоге и к потере бизнеса", - считает она.

"Кризис - подходящее время искать новые пути и возможности для компании, - считает Светлана ИВАНОВА, директор Управления по работе с персоналом Филиала ООО "РГС-Дальний Восток" - "Управление по Приморскому краю". - Сейчас компании могут избавиться от неэффективного персонала, сдерживающего движение вперед. Но крайне важно подходить к данному процессу обдуманно, так как не стоит забывать, что за этим стоят люди, а кризис не вечен".

Достойный выход

Что же делать, чтобы в этой непростой ситуации все-таки сохранить компании свой имидж на рынке труда?

Отвечая на этот вопрос, Елена Рауд приводит следующий пример из практики: "В январе этого года при очень сложном консультировании одного из розничных бизнесов, где персонал при внедрении, скажу прямо, не самых жестких решений (речь шла об усилении контроля над работой персонала) пошел на шантаж работодателя массовым увольнением, я услышала от работников: "Если бы нам открыто и прямо объяснили, для чего это делается, мы бы все поняли. А так складывается ощущение, что что-то делается за твоей спиной...". Слышать свой персонал, держать его настроение под контролем - одна из важнейших задач руководителя. Для этого нужны собрания, встречи, беседы, на которых необходимо разъяснять, что происходит, почему те или иные решения принимаются. А в период кризиса эта работа особенно важна. Расставаться с людьми надо технологично, грамотно, хорошо. Снижать уровень оплаты труда надо без демотивации персонала. Сотрудник должен сознательно идти на ухудшение своего положения, это должен быть его добровольный выбор.

Кристина Сергиенко из МТС считает, что для сохранения положительного имиджа работодателям, как минимум, следует соблюдать трудовое законодательство РФ. Кроме этого, руководителям компаний следует уделять внимание построению постоянной и понятной коммуникации с персоналом о ситуации в компании, чтобы исключить слухи, домыслы и нервозную обстановку. Если работодатель все-таки принимает решение о сокращении персонала, то в таком случае положительную роль может сыграть аутплейсмент (помощь увольняемым в ориентации на рынке труда, психологическая поддержка, трудоустройство сокращенного специалиста).

Марина Тимошенко тоже считает, что человечность в отношениях между сотрудником и работодателем выходит на первый план. "Есть примеры, когда руководители компании, сокращая сотрудников, проводят "выходные" интервью, стараются посодействовать новому трудоустройству бывших работников, дают кадровым агентствам дополнительные рекомендации на кандидатов. А кто-то просто сухо объявляет об увольнении".

"Сохранили положительный образ те работодатели, которые применяли гибкие методы и более "человеческий" подход: сокращение рабочего графика, административный отпуск, совмещение функций, работа home-office, переводы в дочерние компании и т.д., - говорит Екатерина Лоншакова. - Например, несколько наших клиентов "Астеллас Фарма" и British Councel воспользовались услугой аутплейсмент".

Марина Железнякова также подтверждает рост спроса на услугу аутплейсмент, а также заказов на проведение всевозможных консультационных мероприятий для сокращенного персонала. Кроме этого, по ее мнению, в этой ситуации могут помочь и альтернативные варианты перемещения внутри компании.

Так что способов сохранить свое доброе имя даже в наше тяжелое время предостаточно. Самое главное - нужно быть внимательнее друг к другу. Не стоит забывать, что кризис - это чистилище не только для людей, но и для компаний. И, как замечает Светлана Иванова, необходимо соблюдать как интересы компании, так и интересы сотрудников. Только это позволит выйти из кризиса с минимальными потерями.