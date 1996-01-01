УЛК прирастила лизинговый портфель

На общую сумму 3,7 млрд руб. заключило договоров лизинга в 2008 году ЗАО "Универсальная лизинговая компания", это в 1,5 раза больше, чем по итогам 2007 года.

Крупнейшими лизингополучателями компании по-прежнему остаются ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой", ОАО "Дальмостострой", ОАО "Дальлеспром", ОАО "Спасскцемент", ОАО "Синергия", Артель старателей "Амур". Стоимость имущества, переданного в лизинг, составила 2,7 млрд руб., рост активов компании превысил 20%, объем выручки увеличился более чем на 40%.

В наступившем году руководство компании намерено сохранить сложившийся за последние годы темп роста лизингового портфеля. Компания успешно работает с Дальневосточным банком Сбербанка России, рядом других крупнейших банков Дальнего Востока, что позволяет в кратчайшие сроки и на наиболее выгодных условиях решать вопросы по привлечению финансирования. На сегодняшний день это одно из конкурентных преимуществом ЗАО "Универсальная лизинговая компания".