Порт Ванино прирастет грузооборотом по-крупному

В конце января в Ванино межведомственная комиссия с участием пограничной и таможенной служб подписала акт по приему в эксплуатацию режимной территории Ванинского балкерного терминала ООО "Дальтрансуголь" (входит в группу СУЭК) и включению ее в состав Морского пункта пропуска "Ванино". Это означает, что теперь балкерный терминал может вести полноценную работу, принимая у своих причалов под погрузку и оформляя крупнотоннажные суда под иностранными флагами.

После выхода терминала в Мучке на полную мощность - 12 млн тонн угля в год в 2010-2011 годах - грузооборот порта Ванино вырастет вдвое. Капитан порта Николай ТАТАРИНОВ считает, что это значительно повышает статус объекта и делает его одним из крупнейших на Дальнем Востоке.

Простор на портовой земле

В первой половине 2000-х годов дальневосточные порты делили между собой крупнейшие грузоотправители, экспортирующие продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, в 2004 году ОАО "СУЭК" продало "Мечелу" свои почти 70% акций ОАО "Торговый порт Посьет" в Приморском крае. Тогда вице-президент СУЭК Дмитрий СЕЛЮТИН объяснял причину продажи "Посьета" тем, что небольшие мощности порта перестали удовлетворять потребности компании. Порт имеет ограничения по дедвейту судов, он не способен принимать суда дедвейтом 40 тыс. т. "Торговый порт Посьет" приобретался СУЭК в период, когда требовались стабильные возможности для экспорта угля в страны Юго-Восточной Азии. В 2004 году уже были налажены партнерские отношения в Восточном порту, через который пошел основной грузопоток, поэтому надобность в небольшом порте Посьете отпала. Некоторое время спустя СУЭК заявила достаточно амбициозный проект создания угольного терминала в порту Ванино. Точнее, угольщиков заинтересовала бухта Мучке, которая входит в акваторию порта.

По мнению капитана морского порта Ванино ФГУ "Администрация морского порта Ванино" Минтранспорта РФ Николая Татаринова, основной плюс бухты Мучке - обширные свободные территории на берегу. "Чем притягивает наш порт: рядом железная дорога, подъездные пути. К сортировочной железнодорожной станции Токи подходят вагоны, их легко будет направлять в сторону терминалов, которые здесь будут построены - и влево, и вправо. Инвесторам можно многое создавать на свободной земле - подъездные пути, складские помещения. В Приморье же наблюдается дефицит земли для строительства в портах", - рассказал Николай Татаринов.

Бухта Мучке глубоководная и потому имеет возможность принимать суда дедвейтом до 170 тысяч тонн. Проект Ванинского балкерного терминала предполагал обработку судов от 15 тысяч тонн до 170 тысяч тонн, глубины это позволяют. Уникальные параметры для Дальнего Востока", - рассказали в "Дальтрансугле". Слева от причала терминала глубина 18 метров, это позволяет принимать суда грузоподъемностью до 70-80 тыс. т, справа глубина достигает 21 метра, что дает возможность принимать более крупные суда. Высота причала над уровнем моря - 8 метров. Для сравнения - остальные причалы в Ванино имеют высоту 1,5-2 метра.

В Мучке более суровые климатические условия, чем в соседней бухте Ванино и тем более в приморских портах. В частности, ветрено, как это обычно бывает на мысах, и ледовая обстановка сложнее, чем в портах Приморья. При этом бухта подвержена частым влияниям погодных условий, и волнение взламывает лед, в отличие от закрытой бухты в Совгавани. К примеру, еще 20 января в Мучке был лед, а через несколько дней пришел циклон, взломал весь лед до берега и унес в море.

"Этот терминал потребует серьезного внимания, большего контроля со стороны капитана порта - причал уходит в море, он не очень защищен от восточных, юго-восточных ветров. Нужно вовремя ставить суда или уводить из бухты, ориентируясь на погоду, поскольку бывают волнения. Хорошо, что в последние годы зимние условия становятся легче и легче, ледовые проводки требуются в течение короткого периода", - охарактеризовал особенности бухты Мучке Николай Татаринов. Он пояснил, что на данный момент ледовая обстановка очень благоприятная и любое судно может подойти, стать к причалу - здесь присутствует так называемая склянка, нилосовые льды (начальные виды льдов) - сантиметров пять-десять толщиной. Ледокол требуется, лишь когда лед достигает пятнадцати-тридцати сантиметров. Если возникает необходимость осуществить ледокольную проводку, в порту обходятся мощностями паромов. В Ванино ходят четыре парома типа "Сахалин" - ледового класса, построенные специально для сложных зимних условий Дальнего Востока. Они могут брать на борт по 28 груженых железнодорожных вагонов.

Статусное движение

27 января в Ванино был подписан стратегически важный документ как для работы СУЭК по перевалке угля через собственный угольный терминал в Ванино, так и для работы всего порта. Итогом совещания межведомственной комиссии, в которую вошли представители пограничной и таможенной служб, правительства Хабаровского края, администрации морского порта, стало подписание акта по приему в эксплуатацию режимной территории Ванинского балкерного терминала ООО "Дальтрансуголь" и включению ее в состав Морского пункта пропуска "Ванино". Николай Татаринов пояснил: "Теперь появилась возможность оформлять и грузить у причалов балкерного терминала в Ванино суда не только под российским флагом, но и иностранные". Дело в том, что в составе российского флота нет судов с такой большой грузоподъемностью, какие необходимы для достижения запланированных объемов грузопереработки и экономической эффективности работы терминала. Здесь требуются крупнотоннажные суда, которые ходят под иностранными флагами. Первое такое судно, под названием Revive (Либерия), грузоподъемностью около 70 тысяч тонн, уже прибыло и погрузилось в Мучке. Капитан порта подчеркнул, что если раньше в ванинском порту оформлялись суда грузоподъемностью 5-15 тысяч тонн, то теперь есть возможность обрабатывать суда в десять раз больше.

Генеральный директор "Дальтрансугля" Дмитрий ЛИСИН после принятия положительного решения межведомственной комиссии заявил, что без создания режимной зоны проект Ванинского балкерного терминала не смог бы превысить показателей перевалки 2,5 млн тонн угля в год. По словам менеджера, в 2009 году СУЭК планирует достичь переработки в Мучке около 5,5 млн тонн угля в год. Выход терминала на проектную мощность - 12 млн тонн ежегодно - должен состояться в 2010 или 2011 годах. В проект на сегодняшний день вложено около 8 млрд рублей.

В настоящее время СУЭК продолжает экспортировать уголь в Японию, Китай, Корею и Тайвань через порт Восточный. В 2008 году через этот порт компания отправила около 7 млн тонн угля. По мнению экспертов, СУЭК теперь может манипулировать судами, производя отправки как через Восточный, так и через Ванино - плечо между портами составляет всего 1,5 дня пути. "Скорее всего, компания будет отдавать предпочтение собственному балкерному терминалу в Ванино, но на первых порах ей нужны будут и мощности Восточного", - полагает собеседник, пожелавший остаться анонимным. По его мнению, СУЭК сможет вставлять порт Ванино в опцион контрактов, ориентированных на перегрузку угля в Восточном.

По данным Николая Татаринова, в 2008 году стивидорные компании ОАО "Ванинский морской торговый порт" и ЗАО "Трансбункер" переработали в порту Ванино около 10 млн тонн. Лес в 2008 году занял около 20% в общем объеме грузов, объем его переработки падает. Хотя в иные времена этот груз занимал 30-40% в порту Ванино. Основной объем грузооборота порта занимают нефтепродукты (ЗАО "Трансбункер") - порядка 3,5 млн тонн. Немногим более 1 млн тонн приходится на импортируемый алюминий и столько же - на глинозем. Дальше идут генеральные грузы, контейнеры. "Со вводом в эксплуатацию Ванинского балкерного терминала на его полную мощность, до 12 млн тонн, грузооборт порта увеличится вдвое", - подсчитывает капитан.

В Мучке готовятся к реализации также другие крупные инвестпроекты, которые позволят порту Ванино увеличить мощности. В частности, в Мучке получил участок "Мечел", сейчас готовится проектная документация на строительство терминала мощностью 25 млн тонн. Компания "Аркаим", завершающая строительство завода по переработке древесины, намерена строить два пирса в бухте. Есть также проекты создания контейнерного терминала, но они в стадии декларации о намерениях. Николай Татаринов так прокомментировал текущие события: "Они меня как капитана порта радуют, поскольку статус порта Ванино с каждым годом повышается. Мы из незаметного порта превращаемся в один из крупнейших портов на Дальнем Востоке и значимых в России".