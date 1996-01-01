"Амурметалл" дал приморским портам поддых

ОАО "Амурметалл" добилось господдержки в стремлении остановить экспорт металлолома. Согласно приказу Федеральной таможенной службы (ФТС) с 30 марта единственным местом декларирования отходов и лома черных металлов, идущих на экспорт через порты Дальневосточного региона, был определен Петропавловск-Камчатский таможенный пост.

По словам начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Игоря ВЛАСЕНКО, при подготовке приказа ДВТУ предложило сохранить для экспорта металлолома таможенные морские пункты в портах Владивосток, Находка, Ванино, Магадан, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Однако в ведомстве к мнению дальневосточников не прислушались.

"Я думаю, что это сделано по указанию правительства. В Хабаровском крае предприятия испытывают дефицит лома. Мы сами не ожидали, что останется Камчатка. Почему не оставили ни одного места на материке - не знаю", - удивляется Игорь Власенко.

В начале прошлого года руководство "Амурметалла" уже требовало закрыть для экспорта металлолома все таможенные морские и сухопутные погранпереходы на Дальнем Востоке либо существенно повысить пошлины на вывоз лома черных металлов. По инициативе гендиректора "Амурметалла" Сергея ХОХЛОВА дума Хабаровского края даже приняла обращение в Правительство РФ с просьбой ввести госрегулирование на этом рынке.

Настойчивость металлургов можно понять - единственным сырьем "Амурметалла" является металлолом, которого предприятию не хватает: две трети сырья завод закупает в Сибири, при этом транспортная составляющая достигает 30% его цены. В то же время нельзя не считаться и с интересами портов региона, которые и без того уже столкнулись с сокращением грузовой базы. Эксперты считают, что закрытие экспорта металлолома через ведущие порты Дальнего Востока приведет к тому, что поток лома пойдет через другие регионы.

Первым на нововведение отреагировало ОАО "Владивостокский морской торговый порт", доля которого в общем объеме экспорта лома черных металлов среди портов Дальнего Востока РФ составляет более 25%. Компания направила в Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФТС письма с просьбой посодействовать в решении этого вопроса.

В письме отмечается, что существует ряд причин, по которым переработка металлолома в порту Петропавловск-Камчатский будет крайне невыгодна для грузоотправителей. Это, в первую очередь, отсутствие железных дорог в Камчатском крае, связывающих его с остальной частью России, необходимость захода судов, загрузившихся в портах Хабаровского и Приморского краев, в Японию, Корею, Китай, в порт Петропавловск-Камчатский, что влечет за собой увеличение времени рейса на 3-5 дней.