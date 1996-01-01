"РАО ЭС Востока" создает ремонтный холдинг

В ОАО "РАО Энергетические системы Востока" скоро появится единый центр организации ремонтно-строительного обслуживания дальневосточных энергокомпаний, который на первом этапе объединит 14 предприятий - 11 сервисных и 3 логистики и транспорта. Эту идею руководства дальневосточного энергохолдинга как одну из антикризисных мер поддерживают в Министерстве энергетики РФ.

"Главная цель создания такого центра - повышение эффективности и оперативности управления в ремонтно-строительном бизнесе, сохранение кадров и производственной базы предприятий в ситуации экономического кризиса в России", - подчеркивает генеральный директор ОАО "РАО ЭС Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ. Первые шаги по созданию новой структуры, в сферу деятельности которой войдут энергоремонт, энергомонтаж, инжиниринг и логистика, уже сделаны. Так, в рамках ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) осенью прошлого года создана Бизнес-единица "Ремонт и Сервис", на которую возложена ответственность за деятельность ремонтно-строительных дочерних компаний ОАО "ДЭК". Эта структура, которую возглавил член правления ОАО "ДЭК", заместитель генерального директора ОАО "ДЭК" Виктор СУХАНОВ, станет основой будущего ремонтно-строительного холдинга. В него также войдут ОАО "Хабаровская ремонтно-строительная компания", "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" и ряд других. В настоящее время вопрос создания холдинга обсуждается с представителями миноритарных акционеров.

В "РАО ЭС Востока" уверены, уже в первом квартале 2009 года будет сформирована финансово устойчивая структура, обеспечивающая выполнение полного спектра работ на объектах энергокомпаний ОАО "РАО ЭС Востока".