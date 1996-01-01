Оптоволокно объединяет Сахалин

Компания "Дальсвязь" сдала в эксплуатацию волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) Вал - Пригородное в Сахалинской области. Магистральный канал соединил юг острова Сахалин с его центральной и северной частями.

Строительство ВОЛС было завершено в конце декабря 2008 года. Эту работу ОАО "Дальсвязь" выполнило по контракту с компанией "Сахалин Энерджи". Магистраль соединила районные центры Корсаков, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и г. Южно-Сахалинск. Протяженность линии связи составляет 700 км, отводы к населенным пунктам проложены на общее расстояние 110 км.

С 1 февраля текущего года жители населенных пунктов, где появилась "оптика", смогут подключить безлимитные тарифные планы доступа в Интернет, а во втором квартале - интерактивное телевидение. Напомним, что оптоволокно обеспечивает высокие скорости передачи данных с максимальной надежностью. Пропускная способность ВОЛС составляет около 2,4 гигабита в секунду, что позволяет оказывать большой объем услуг как по телефонии, так и по передаче данных.

Одновременно компания "Дальсвязь" реализует собственные проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Сахалинской области. Так, запущена в эксплуатацию ВОЛС на участках Вал - Оха, Тымовское - Александровск-Сахалинский. В 2009 году планируется завершить строительство на участке Холмск - Томари - Углегорск и таким образом связать все районные центры Сахалина оптико-волоконной сетью.