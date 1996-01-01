Сарылахская фабрика приостановила добычу сурьмы

Деятельность обогатительной фабрики "Сарылахская" в Якутии временно приостановлена. Об этом заявил первый исполнительный вице-президент ЗАО "Геопромайнинг" Роман ХУДОЛИЙ. Главная причина - снижение потребления сурьмы в странах Евразии и Америки в три раза.

Отработка руды в Якутии в 2008 году велась подземным способом на месторождениях "Сарылах" и "Сентачан" предприятиями ОАО "Сарылах-Сурьма" и ОАО "Звезда". На шахте "Сентачан" добыто 10 тыс. т сурьмы, на шахте "Сарылах" - 3 тыс. т. Обогатительной фабрикой "Сарылахская" переработано 4,8 тыс. т руды и произведено 1,5 тыс. т концентрата.

Находясь в сложной экономической ситуации, ЗАО "Геопромайнинг" скорректировало свою производственную программу, выбрав вариант с наименьшими потерями: в 2009 году запланировано добыть на шахте "Сентачан" 8 тыс. т сурьмы, на шахте "Сарылах" - 6 тыс. т. В дальнейших планах - создание мощного промышленного кластера в Оймяконском улусе за счет приобретения лицензий и разработки новых месторождений из нераспределенного фонда, граничащих с обогатительной фабрикой "Сарылах", которую ждут реконструкция и модернизация оборудования.

Запасы сурьмы в Якутии составляют 204 тыс. т с прогнозными запасами до 822 тыс. т. Сарылахская обогатительная фабрика при проектной мощности 100 тыс. т загружена в последние годы менее чем наполовину.