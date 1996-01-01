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"АЛРОСА" приостановила поставки алмазов
Рынок алмазов вошел в штопор: цены на сырье с ноября 2008 года снизились вдвое. Эксперты не прогнозируют исправления ситуации в ближайшее время, а крупнейшие алмазодобывающие компании мира - "АЛРОСА" и De Beers, заявившие еще осенью 2008 года о сокращении продаж алмазов на мировой рынок для поддержания уровня цен, вообще приостанавливают поставки. "АЛРОСА" временно будет продавать все свое сырье только в Гохран России.
Глава "АЛРОСА" Сергей ВЫБОРНОВ ранее говорил, что в сложившейся кризисной ситуации регулятивные меры могут быть осуществлены исключительно с уровня добывающих компаний. "Жесткая конкуренция, которая существует среди гранильщиков и дилеров, не даст им возможность сохранить достойные цены на бриллианты в условиях падающего спроса и одновременно дешевеющего сырья. А падение цен на бриллианты в период кризиса перечеркнет весь смысл нашего бизнеса", - отмечал он.
"АЛРОСА" еще в октябре 2008 года сократила продажи алмазного сырья на рынок до 30%, а в декабре вообще не реализовала ни одного алмаза. Производитель драгоценных камней утверждал, что "это сделано в целях поддержания цен на сырые алмазы в условиях кризиса". С ноября 2008 года Минфин России и "АЛРОСА" занимаются формированием стока алмазов (запас сырья для последующей продажи) на сумму в $2 млрд, и, по информации Гохрана, в 2008 году на дополнительный выкуп алмазов было направлено $170 млн.
ДосьеРоссия занимает первое место в мире по объему добычи алмазов в каратах, но второе место по добыче этих драгоценных камней в денежном выражении. На долю российской "АЛРОСА" приходится 25% мировой добычи. Единственным ее конкурентом в мире является корпорация De Beers. Промышленные запасы алмазов "АЛРОСА" составляют $109,3 млрд. В 2008 году добыча алмазов компанией в стоимостном выражении составила $2,33 млрд, реализовано основной продукции на $2,76 млрд, бриллиантов - на $157,2 млн.
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