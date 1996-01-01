АВТОВАЗ поедет по ЖД

В конце января президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН, президент ОАО "АВТОВАЗ" Борис АЛЕШИН и заместитель председателя совета директоров ОАО "РейлТрансАвто" Максим ЛИКСУТОВ, при участии генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии", председателя Союза машиностроителей России Сергея ЧЕМЕЗОВА подписали трехстороннее соглашение о намерениях развивать перевозки легковых автомобилей производства "АВТОВАЗ".

Соглашение предусматривает, что для перевозок продукции ОАО "АВТОВАЗ" на расстояние от 1000 до 3000 км во внутригосударственном сообщении будет применяться коэффициент 0,37 к ставкам тарифа Прейскуранта № 10-01, установленный Федеральной службой по тарифам на 2009 год.

ОАО "АВТОВАЗ", при соблюдении сторонами соглашения всех обязательств, планирует увеличить в период с 2009 до 2011 года перевозки продукции железнодорожным транспортом до 350 000 автомобилей в год.

Только вот доедут ли эти авто до Дальнего Востока. К нам, как известно, путь в два раза длиннее оговоренного в трехстороннем соглашении.