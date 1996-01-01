Отзыв лицензии по Камчатке KNOC оценила в $300 млн

Корейская компания KNOC потребовала выплатить $301,5 млн в качестве компенсации затрат и убытков, понесенных ею в результате непродления лицензии на геологоразведку Западно-Камчатского шельфа.

В случае неудовлетворения этих требований корейская компания KNOC может начать арбитражный процесс в Лондонском международном арбитраже. Представитель "Роснефти" Владимир ВОЕВОДА заявил, что компания находится в постоянном контакте с корейскими партнерами и рассчитывает на развитие плодотворного сотрудничества, которое сложилось в том числе на шельфе Камчатки.