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Ovoca Gold продаст "Гольцовое"
Акционеры Ovoca Gold на внеочередном собрании одобрили сделку по продаже "Полиметаллу" ЗАО "Артель старателей "Аякс", владеющего лицензией на разработку серебряного месторождения "Гольцовое". Общая сумма сделки составит $11 млн, кроме того, "Полиметалл" приобретет активы "Аякса" на сумму $697 тыс.
Помимо одобрения акционеров Ovoca, сделка должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы России. Сделку планируется завершить в первом квартале 2009 года. "Полиметалл" планирует в третьем квартале подготовить детальный план разработки месторождения, в четвертом - начать строительство инфраструктуры, а во втором квартале 2010 года приступить к проходке. Компания намерена перерабатывать сырье с "Гольцового" на фабрике на месторождении "Дукат", также расположенном в Магаданской области.
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