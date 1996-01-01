СахМП возвращается во Владивосток

Сахалинское морское пароходство (СахМП) после трехлетнего перерыва возобновило регулярный контейнерный сервис на линии Владивосток - Корсаков. Грузоперевозки судами СахМП будут осуществляться раз в пять дней двумя судами компании, полностью оборудованными для контейнерных перевозок.

В случае необходимости число рейсов на линии будет увеличено. По сравнению с другими компаниями, обеспечивающими грузоперевозки на линии Владивосток - Корсаков ("Камчатскими линиями" и Дальневосточным морским пароходством), аналогичные услуги СахМП обходятся клиентам дешевле примерно на 5%, сообщает РИА "Сахалин-Курилы".