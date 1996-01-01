"Аскольд" набирает портфель заказов

ОАО "Аскольд" в конце минувшего года полностью выполнило государственный оборонный заказ по всем контрактам. Остался ряд переходящих контрактов в пределах 60-80 млн руб., которые предстоит выполнять в текущем году.

Гендиректор завода Геннадий СЛУГИН доволен результатами работы предприятия за прошлый год. Удачным было сотрудничество со "Спасскцементом", которому аскольдовцы поставляли литейную продукцию. Выросли объемы поставок КГУП "Примтеплоэнерго". Есть заказы на аналогичную продукцию от других теплоэнергетиков Дальнего Востока.

Портфель заказов "Аскольда" на 2009 г. сформирован и впервые увеличен до 280 млн руб. Прежде всего это государственный оборонный заказ. В ближайшее время Слугин отправится в командировку в Калининград и Северодвинск, где будут подписаны контракты с судостроителями на 80 млн руб.

В первом квартале ожидается подписание контракта с Индией через Центральное конструкторское бюро "Рубин" на поставку продукции для приобретенного индийцами авианесущего крейсера "Адмирал Горшков".