ООО "Транзит-Север-Восток" перевалит 150 тыс. т угля

Компания ООО "Транзит-Север-Восток", состоящая в холдинге "Транзит-ДВ", и ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" подписали договор о комплексном обслуживании грузов порта Петропавловск-Камчатский.

Согласно договору ООО "Транзит-Север-Восток" становится оператором морского терминала с тем, чтобы осуществлять обслуживание грузов и складские операции в порту. Оператор морского терминала берет на себя обязательства по перевалке груза (в данном случае угля), прибывающего в порт Петропавловск-Камчатский в 2009 году. Предполагаемые объемы перевалки составят около 150 тыс. тонн.