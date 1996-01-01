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ООО "Транзит-Север-Восток" перевалит 150 тыс. т угля
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Компания ООО "Транзит-Север-Восток", состоящая в холдинге "Транзит-ДВ", и ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" подписали договор о комплексном обслуживании грузов порта Петропавловск-Камчатский.
Согласно договору ООО "Транзит-Север-Восток" становится оператором морского терминала с тем, чтобы осуществлять обслуживание грузов и складские операции в порту. Оператор морского терминала берет на себя обязательства по перевалке груза (в данном случае угля), прибывающего в порт Петропавловск-Камчатский в 2009 году. Предполагаемые объемы перевалки составят около 150 тыс. тонн.
ДосьеГруппа "Транзит-ДВ" - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний (ООО "Транзит-Север-Восток", ООО "Торговый Дом "Транзит-ДВ", ООО "Северо-восточная судоходная компания", ЗАО "Востокбункер", ООО "Востокбункер-ДВ", ООО УК "Хасан Сервис ДВ", ООО "Магадан - Транзит ДВ", ООО "Камчатка "Транзит-ДВ", ОАО "Владрыбснаб", Фонд "Наш Север") с единым корпоративным центром - Управляющей компанией ООО "Группа "Транзит-ДВ".
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