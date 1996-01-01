Главные опоры

Темпы, взятые строителями Тихоокеанской мостостроительной компании на сооружении моста через бухту Золотой Рог летом, не снижаются и в зимние дни. И стройплощадка с завершением сооружения тоннеля и открытием проезда в районе фуникулера лишь расширилась. Продолжая работы у фуникулера, основные силы ТМК перебросила на северный берег Золотого Рога, на территорию 178-го завода, - для сооружения опор будущего моста.

По числу действующих кранов, бульдозеров, буровых установок и иной техники стройка может претендовать на первенство - если не в масштабах Дальнего Востока, то в масштабах Приморья уж точно. Тем более в обстоятельствах, когда крановое хозяйство на многих стройках попросту замерло. Хотя сами мостостроители этот факт воспринимают философски и количество механизмов на квадратный километр не высчитывают - крупный проект требует серьезного технического оснащения, и это для них аксиома.

Вектор движения

Контуры будущего моста пока еще не появились, но по точкам особого напряжения - средоточиям кранов, буровых, металлической арматуры, натянутым пологам из клетчатой ткани, характерным для строительства в зимнее время, а также людям в касках и спецовках с надписью "ТМК", вектор будущего сооружения уже понятен и неспециалистам.

- Сегодня работа ведется сразу на нескольких опорах, - поясняет происходящее заместитель генерального директора по дорожному строительству ЗАО "ТМК" Александр ГОФМАН. - Прежде всего на 8-й, это одна из двух самых высоких опор моста - 226 метров, так называемый пилон, на котором впоследствии будут крепиться ванты. К его основанию особые требования. Для устойчивости фундамента по проекту мы должны забурить 261 скважину. Осталось сделать еще 210 скважин - ориентировочно месяца на два буровых работ.

На южном берегу Золотого Рога, где сооружение опор ведет хабаровская компания "Дальмостострой", буровые работы на втором пилоне - по проекту, это 9-я опора - подходят к концу. Хабаровчане приступили к зачистке котлована и бурению скважин на 10-й.

На 7-й опоре, практически под памятником морякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, приморские мостостроители уже завершили не только буровые работы, но и сооружение ростверка - так специалисты называют фундамент опоры, который объединяет буровые столбы. Не сегодня - завтра будет залит ростверк 6-й опоры, и можно будет выводить тело опоры.

- Для их сооружения смонтировали новый кран высотой до 90 м, - продолжает Гофман, указывая на желтеющие на солнце свежей краской конструкции подъемного механизма. - И это не самое высокое сооружение на данной площадке. В будущем появится еще один кран - высотой почти 250 м - для строительства самих пилонов.

Пока же с объемами справится установленный ниже памятника башенный кран. Уже в ближайшем будущем ему придется потрудиться и на сооружении первого анкерного пролета моста длиной в 100 метров. Для этого сейчас строители сооружают вспомогательные опоры.

- Все пролеты будут бетонироваться с дополнительных мостов, так называемых специальных вспомогательных сооружений и устройств - объясняет Александр Анатольевич. - Например, чтобы соорудить пролет в 100 м, мы делаем несколько дополнительных опор: на Корабельной набережной, на территории 178-го завода и ул. Светланской. Затем на эти опоры возводится металлический мост, на нем выставляется опалубка для бетонирования. Потом временные опоры и опалубка убираются и натягиваются ванты - такова технология. Сейчас готовим опоры для сооружения первого такого пролетного строения.

Работы, как и заведено в ТМК, ведутся в две смены вахтовым методом. Это позволяет, с одной стороны, мобилизовать трудовые коллективы на достижение конкретного результата, а с другой - предоставить мостостроителям возможность полноценно отдохнуть в домашней обстановке, ведь в компании трудятся специалисты со всего Приморского края. Такая организация способствует и более эффективному использованию механизмов. По словам заместителя главного механика ТМК Геннадия РОМАНЦОВА, каждый экскаватор, автокран, бульдозер или буровая установка могут работать практически 24 часа в сутки.

- Зимой мы механизмы не глушим, - пояснил Геннадий Степанович, - за каждым из них закреплено по два человека, а с учетом вахтового метода - по четыре. Но при всем при этом на износ технику не эксплуатируем, бережем и не перегружаем. Стараемся учитывать характеристики машин, определяя объем работ. У механизаторов хозяйское отношение к своим машинам, ведь они же "кормят" своих хозяев. Кроме того, экскаваторный парк, да и другие механизмы, по договору обслуживаются фирмами-поставщиками.

- За долгие годы у нас сформировался костяк специалистов, которые знают цену хорошей машине - работали еще на старой технике и понимают, что многое зависит от эксплуатации, - добавил Александр Гофман, - человеческий фактор имеет очень большое значение.

Большой бетон

Сейчас на стройплощадке у моря, по его словам, ежедневно задействовано около 200 человек - участки Александра ЛАПИКОВА, Ивана ЛАВРИКОВА и Юрия ШВЕЦА. Кроме опор моста здесь идут работы по строительству так называемого морского фасада Владивостока. Проще говоря, сооружается современный причал протяженностью более 200 метров. Во время стройки причал поработает в технологических целях - сюда, скорее всего, доставят морем вантовые конструкции моста. Металлический шпунт причальной стенки строители уже забили, теперь начали обрезку его по высоте. В перспективе предстоят большие бетонные работы.

Именно с учетом возрастающих объемов бетонирования ТМК заканчивает монтаж нового бетонного завода на владивостокской базе предприятия в районе ул. Нефтеветка. Его производительность 50 куб. м бетона в час, два бетонных завода уже действуют в ТМК - в Уссурийске и Владивостоке. Но когда пойдет "большой бетон" мощности трех заводов все равно будет недостаточно, поэтому в компании планируют приобрести еще один, производительностью 90 кубометров в час, и поставить его непосредственно на строительной площадке на северном берегу Золотого Рога.

Продолжаются работы и в районе фуникулера. Здесь специалисты ТМК заканчивают сооружение подпорной стенки, опоясывающей мощную скалу, на которой высится корпус Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ). Пока сооружено лишь тело тоннеля, но когда будет готов проект его инженерной "начинки", строители продолжат работы. Главное, что теперь они не будут мешать обычной жизни города - транспортный поток идет практически без задержки, основные земляные работы здесь выполнены.

Напомним, что по проекту тоннель, с которого начиналось сооружение моста в июле 2008 года, должен был строиться 22 месяца, но мостостроители при поддержке нескольких субподрядных организаций возвели его за 5 месяцев, чтобы "раскупорить" автомобильные пробки в центре города. В самый пик работ здесь было задействовано в общей сложности около 600-700 человек. За это время строители переработали порядка 17 тысяч кубометров бетона, вывезли из котлована, а потом вновь отсыпали в общей сложности более 250 тысяч кубометров грунта.

Но, несмотря на столь разнообразные направления деятельности, руководители ТМК сегодняшними темпами работ довольны не очень. По их мнению, подарок природы в виде мягкой и малоснежной зимы не удается использовать в полной мере, поскольку стройка вновь буксует и упирается в сносы - на обоих берегах бухты.

- Для того чтобы эффективно строить, надо раскрыть фронт работ. Но именно этого мы сегодня в полной мере сделать не можем из-за задержки со сносами строений, попадающих в зону застройки. Мы могли бы задействовать гораздо больше людей и техники, значительно интенсивнее работать по тому же подходу к тоннелю, запустить нормальный технологический проезд, приступить к работе на других опорах, но все это пока приостановили, - сетует Александр Гофман.

В остальном все на стройке идет по плану. С финансированием проблем нет, контакт с проектными институтами нормальный, хотя строителям приходится работать практически с листа. Многочисленные контролирующие организации особых претензий к генподрядчику не имеют. Под растущие объемы в ТМК закупают новую технику, чтобы в ближайшее время развернуть строительство полным фронтом.