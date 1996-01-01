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С морской платформы пошел газ
Компания "Сахалин Энерджи" начала добычу газа с платформы "Лунская-А", установленной на северо-восточном шельфе Сахалина, на Лунском месторождении в 15 км от берега. Газ добывается из первых двух газовых скважин.
По многофазному подводному трубопроводу добытый газ направляется с платформы на объединенный береговой технологический комплекс. После необходимой обработки газ поступает в транссахалинский газопровод и через весь остров транспортируется на завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенный на юге Сахалина.
"Это чрезвычайно важный шаг в процессе пуско-наладки и ввода в эксплуатацию всей новой сахалинской нефтегазовой инфраструктуры. Мы очень близки к окончательному претворению в жизнь этого грандиозного проекта, - отметил Тим ХЕЙК, директор по производству "Сахалин Энерджи". - Промышленное производство СПГ, которое начнется в течение ближайших нескольких недель, превратит Сахалин в новый важный российский источник энергии для Азиатско-Тихоокеанского региона".
Добыча теперь ведется на всех трех платформах проекта "Сахалин-2", на них вахтовым методом работает почти пятьсот сотрудников. В транссахалинскую трубопроводную систему уже поступают нефть и газ с обоих месторождений проекта - Пильтун-Астохского и Лунского. Для завершения работ по вводу в эксплуатацию завода СПГ теперь будет использоваться газ Лунского месторождения, он заменит импортированный СПГ, который использовался для этих целей ранее.
Это уже третье крупное достижение компании за эту зиму. 12 декабря 2008 года состоялась первая отгрузка нефти с нового терминала, а 23 декабря началась нефтедобыча на платформе "Пильтун-Астохская-Б".
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