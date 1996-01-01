Число безработных в Приморье увеличилось на 47%

За последние четыре месяца число официально зарегистрированных безработных в Приморье увеличилось на 47%.

О том, представителям каких профессий больше всех не повезло и какие работники пока еще востребованы на рынке труда, наш корреспондент беседует с зам. начальника Управления государственной службы занятости населения Приморского края Натальей БАЛАКИРЕВОЙ.

- Наталья Михайловна, в каких городах и районах края ситуация с безработицей наиболее тревожная?

- Из городов Приморья наиболее существенный рост безработицы зафиксирован в Спасске-Дальнем - до 7,2% и Лесозаводске - до 5,2%. В Анучинском и Красноармейском районах число официально зарегистрированных безработных составляет более 11% от трудоспособного населения.

Одна из основных причин роста безработицы - серьезные экономические проблемы у крупных градообразующих предприятий, в результате чего под сокращение попала часть работников Чугуевского филиала ОАО "Приморские лесопромышленники", ОАО "Банк Москвы", ОАО "Спасскцемент", ЗАО "Бор" и ряда других производств. Однако официальные данные по уволенным сотрудникам относительно невелики. С ноября 2008 г. с предприятий и организаций края в общей сложности было высвобождено 1927 человек. При этом 692 из них были трудоустроены, 275 - отправлены на пенсию. В итоге к нам обратились всего 556 человек.

- Представители каких профессий обращаются к вам чаще всего? Удается ли помочь им в поиске работы?

- Почти две трети обратившихся к нам в этом году - это представители рабочих профессий. В основном обращаются граждане, занимавшие рабочие места, не требующие серьезной профессиональной подготовки: гардеробщики, дворники, кочегары, подсобные рабочие.

Среди рабочих профессий можно выделить несколько блоков специальностей, на которые всегда высокий спрос. Это, прежде всего, высококвалифицированные кадры. Работодатели, как правило, предъявляют спрос на рабочих, имеющих высокий разряд или опыт работы. Неплохо, если это четвертый разряд, а еще лучше - пятый или шестой. А вот рабочие второго и третьего разрядов практически не требуются.

Среди рабочих специальностей наиболее востребованы бетонщики, водители, каменщики, маляры, плотники, слесари-сантехники, слесари-судоремонтники, штукатуры, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Второй большой блок рабочих профессий - сфера торговли и общественного питания. Требуются повара, кондитеры, пекари. А вот на официантов и барменов спрос невелик.

- А "белые воротнички" к вам обращаются часто?

- Нет. Среди общего числа безработных процент служащих составляет 12,2%, хотя именно они сегодня испытывают наиболее серьезные проблемы с поиском работы. Больше всего обращается бухгалтеров - свыше 800 человек. Несмотря на кризис, на них пока сохраняется спрос, но он значительно ниже, чем предложение. Низка конкурентоспособность безработных, которые работали на должностях, не требующих специального образования: администраторы, дежурные, диспетчеры, заведующие складом, хозяйством, паспортисты, инспектора, коменданты. Растет число безработных, ранее работавших на руководящих должностях, - директорами домов отдыха, клубов, предприятий общественного питания и розничной торговли.

- Сократилось ли количество вакансий?

- Да, в январе работодатели заявили на 3634 вакансии меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Всего у нас зарегистрировано 34 022 вакансии, но 80% из них - рабочие вакансии. По числу вакантных мест для специалистов с высшим и средним специальным образованием наиболее востребованы должности в здравоохранении и образовании, особенно в сельской местности. Это, прежде всего, учителя иностранного языка и врачи-терапевты. Но оплата предлагается "согласно тарифной сетке", т.е. не имеющие стажа и опыта работы могут претендовать лишь на тарифную ставку плюс районный коэффициент. Это очень мало.

А вот на юристов и экономистов заявок от работодателей нет. Правда, и среди безработных, зарегистрированных в центре занятости, они тоже практически не числятся, по-видимому, трудоустраиваясь по своим каналам. Более благоприятно конъюнктура спроса на рынке труда складывается для инженерно-технических работников, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребность в этих специалистах также снизилась.

- Сколько вакансий у вас появляется ежедневно?

- На 10 вакансий - 11 желающих. Но несоответствие спроса и предложения приводит к тому, что при наличии растущей безработицы ощущается недостаток рабочей силы. В центре занятости немало заявок на санитарок, но желающих идти на эту тяжелую и низкооплачиваемую работу нет.

- Ваша служба занимается не только подбором кадров, но и обучением новым специальностям?

- На профобучение центр занятости населения направляет только тех граждан, которым в установленном законом порядке присвоен статус безработного, и при условии, что ему невозможно подобрать работу по имеющейся у него специальности, если он утратил способность работать по имеющейся специальности и если он вообще не имеет специальности. Обучение осуществляется более чем по 100 профессиям и программам, необходимым для трудоустройства. Около 80% из них - рабочие профессии.