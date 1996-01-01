Порядок госрегистрации юрлиц "усовершенствуют"

Процедура регистрации и ликвидации коммерческих компаний в скором времени может измениться, причем отнюдь не в сторону упрощения. Как сообщили корреспонденту "ФАФИ" в аппарате Комитета Госдумы по собственности, соответствующий законопроект на днях внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Юридические нюансы изменений разработчики данного документа пока не афишируют, однако подчеркивают, что главная его цель - защита фирм от криминальных поглощений путем повышения достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Цель номер два - усиление эффективности мер принуждения к исполнению обязательств в случае ликвидации компаний. Исходя из этого можно предположить, что процесс учреждения и ликвидации юрлица обрастет дополнительными формальностями и станет более продолжительным. В то же время, если верить авторам инициативы, поправки позволят устранить многие негативные явления.