Заполнять декларацию по ЕВНД будем особым шрифтом

Не позднее 20 апреля компаниям на "вмененке" необходимо будет отчитаться за первый квартал 2009 г. по новой форме декларации. Каких-то кардинальных изменений ни декларация, ни правила ее заполнения не претерпели. Теперь просто подробнее изложены требования к заполнению отчетности. Например, в отношении декларации, заполненной на компьютере, сказано: знаки должны быть напечатаны шрифтом Courier New высотой 16-18 пунктов (п. 2.11 Порядка).