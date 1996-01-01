"Дальсвязь" увеличила прибыль за счет сокращения убытка

Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" по РСБУ в 2008 г. составила 1,74 млрд руб., что почти в 2 раза больше показателя 2007 г. Компания объясняет рост чистой прибыли уменьшением в 4 раза, до 359,5 млн руб., убытка от прочей неоперационной деятельности. Выручка компании за год выросла на 9% - до 12,232 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась на 61% и составила 2,334 млрд руб. Отметим, что в начале года генеральный директор "Дальсвязи" Антон КОЛПАКОВ заявил "ЗР", что в компании принято решение увеличить процент чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов. Хороший знак для инвесторов.

ствляет их дотирование. 51% акций ОАО "Экспресс Приморья" принадлежит ОАО "РЖД", 49% - Комитету по управлению имуществом Приморского края.