Дальневосточный филиал "Ростелекома" обосновался во Владивостоке

ОАО "Ростелеком" на прошлой неделе открыл офис Дальневосточного филиала во Владивостоке. Новый офис (ранее он базировался в Уссурийске), открытие которого является одним из этапов работы по оптимизации деятельности компании в регионах страны, позволит оперативно реагировать на запросы местного бизнеса, способствовать развитию инфраструктуры региона, повысить качество обслуживания клиентов. На территории ДФО интересы ОАО "Ростелеком" представляет Дальневосточный филиал. В зону обслуживания филиала входят Хабаровский и Приморский края, Сахалинская, Амурская и Магаданская области, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Еврейская АО и Чукотский АО.