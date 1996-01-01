"Восточный порт" обзавелся новой техникой

ОАО "Восточный порт" в первом квартале 2009 г. в рамках реализации инвестиционной программы по техническому обновлению перегрузочного оборудования приобрело погрузо-разгрузочную технику на 69 млн руб. Техника приобретена для нужд универсального производственно-перегрузочного комплекса. В том числе куплены 2 колесных крана-манипулятора производства германской Sennebogen, которые планируется использовать для выгрузки угля и перевалки металлолома. Манипуляторы способны обрабатывать до 150 тонн грузов в час. Мобильность и маневренность кранов позволяет задействовать их в любой точке комплекса. Отметим, что в 2008 г. инвестиции в оборудование превысили 140 млн руб.