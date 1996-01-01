В Приморье построят еще один нефтяной порт

Возведение нового морского порта на Дальнем Востоке в районе строительства Приморского нефтеперерабатывающего завода, которое планирует осуществить компания "Роснефть", начнется в 2010 году, заявил журналистам министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН, сообщает РИА "Новости".

"Мы должны будем обеспечить перевозки этого проекта", - сказал он. Как сообщалось, "Роснефть" намерена ко второй половине 2009 года подготовить проект Приморского НПЗ. Проект строительства НПЗ мощностью 20 млн тонн в год оценивается в $5-7 млрд.