Бытовой подряд "услужит" ЕНВД

Компании и индивидуальные предприниматели, занятые изготовлением полиграфической продукции, могут применять ЕНВД лишь в случае, если их клиенты - физлица. Как указали представители Минфина в письме от 20 февраля 2009 г. № 03-11-09/65, к бытовым услугам производственного характера, подлежащим переводу на "вмененку", относится, в частности, изготовление и печать визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества (код 018328 ОКУН, утвержденный постановлением Госстандарта от 28 июня 1993 г. № 163).