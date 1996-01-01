"Приморскуголь" справился с планом

В 2008 г. предприятия ОАО "Приморскуголь" добыли более 4,4 млн тонн угля, что составляет 100,6% к плану. Наибольший прирост добычи - 5% к плановой, смогло обеспечить разрезоуправление "Новошахтинское", где общий уровень производства угля составил 3,7 млн тонн.

Как прокомментировали "ЗР" итоги в "Приморскугле", сверхплановая добыча угля была продиктована дополнительными потребностями рынка. Основной задачей на 2009 г. станет закрепление производственных показателей на достигнутом уровне, чтобы в ближайшие годы выйти на уровень добычи в 5 млн тонн угля в год. Данное стремление продиктовано наблюдающейся тенденцией к увеличению спроса на уголь на рынке твердого топлива, подчеркнули в компании. Основной акцент будет сделан на увеличение добычи каменных углей в шахтоуправлении "Восточное" на Липовецком угольном месторождении. На сегодня это единственное предприятие, ведущее в крае добычу каменного угля.