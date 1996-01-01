Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы могут забыть о "Пивоиндустрии Приморья" и "Владпиве"
ООО "САБМиллер РУС", российское подразделение второй в мире по величине пивоваренной компании SABMiller plc, провело реорганизацию путем присоединения ООО "Владпиво" (создано на базе ОАО "Пивоиндустрия Приморья") и ООО "Трансмарк" к "САБМиллер РУС". В результате во Владивостоке открыт филиал ООО "САБМиллер РУС", руководителем которого назначен Василий БАСМАНОВ.
В сообщении пресс-службы "САБМиллер РУС" говорится, что реорганизация позволит исключить дублирование в операционных структурах, а также повысит эффективность и оперативность реакции национальной системы производства, логистики, продаж и дистрибуции.
Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 27 марта 2009 г., ООО "Владпиво" и ООО "Трансмарк" прекратили свою деятельность, полным правопреемником их прав и обязанностей является ООО "САБМиллер РУС" с филиалами в Москве, Ульяновске и Владивостоке.
"Реорганизация позволит нам оптимизировать систему управления активами компании с тем, чтобы более эффективно продолжить осуществление наших инвестиционных планов и проектов в России", - сообщил управляющий директор SABMiller Восточная Европа Рой БАГАТТИНИ.
SABMiller plc приобрела ООО "Владпиво" в июне 2008 г., стоимость приобретенных активов оценивалась приблизительно в $69 млн.
"В течение девяти месяцев после завершения сделки на заводе во Владивостоке проведены значительные изменения в технологии производства, нацеленные на повышение и контроль качества продукции. Так, например, мы внедрили технологии, позволяющие увеличить срок хранения продукта", - сообщил технический директор "САБМиллер РУС" Мартин О'КИФФ.
В сообщении отмечается, что на предприятии во Владивостоке уже началось производство лидирующего локального премиального бренда "САБМиллер РУС" - пива "Золотая Бочка". В ближайшем будущем планируется начало производства международных лицензионных марок, а также сохранится производство региональных брендов, приобретенных вместе с производством ранее.
В момент покупки "Владпива" эксперты прогнозировали, что наличие производственной площадки на Дальнем Востоке позволит SABMiller снизить цены на свою продукцию до 10%. На самом деле этого не произошло. Что касается качества собственных марок, то оно по-прежнему оставляет желать лучшего. "Вернуть утраченные позиции на местном рынке новым владельцам "Владпива" вряд ли удастся. Завод в последнее время находился в плачевном состоянии и нуждался в масштабных инвестициях. В условиях кризиса об этом можно забыть", - считает аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма