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Приморцы могут забыть о "Пивоиндустрии Приморья" и "Владпиве"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ООО "САБМиллер РУС", российское подразделение второй в мире по величине пивоваренной компании SABMiller plc, провело реорганизацию путем присоединения ООО "Владпиво" (создано на базе ОАО "Пивоиндустрия Приморья") и ООО "Трансмарк" к "САБМиллер РУС". В результате во Владивостоке открыт филиал ООО "САБМиллер РУС", руководителем которого назначен Василий БАСМАНОВ.

В сообщении пресс-службы "САБМиллер РУС" говорится, что реорганизация позволит исключить дублирование в операционных структурах, а также повысит эффективность и оперативность реакции национальной системы производства, логистики, продаж и дистрибуции.

Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 27 марта 2009 г., ООО "Владпиво" и ООО "Трансмарк" прекратили свою деятельность, полным правопреемником их прав и обязанностей является ООО "САБМиллер РУС" с филиалами в Москве, Ульяновске и Владивостоке.

"Реорганизация позволит нам оптимизировать систему управления активами компании с тем, чтобы более эффективно продолжить осуществление наших инвестиционных планов и проектов в России", - сообщил управляющий директор SABMiller Восточная Европа Рой БАГАТТИНИ.

SABMiller plc приобрела ООО "Владпиво" в июне 2008 г., стоимость приобретенных активов оценивалась приблизительно в $69 млн.

"В течение девяти месяцев после завершения сделки на заводе во Владивостоке проведены значительные изменения в технологии производства, нацеленные на повышение и контроль качества продукции. Так, например, мы внедрили технологии, позволяющие увеличить срок хранения продукта", - сообщил технический директор "САБМиллер РУС" Мартин О'КИФФ.

В сообщении отмечается, что на предприятии во Владивостоке уже началось производство лидирующего локального премиального бренда "САБМиллер РУС" - пива "Золотая Бочка". В ближайшем будущем планируется начало производства международных лицензионных марок, а также сохранится производство региональных брендов, приобретенных вместе с производством ранее.

В момент покупки "Владпива" эксперты прогнозировали, что наличие производственной площадки на Дальнем Востоке позволит SABMiller снизить цены на свою продукцию до 10%. На самом деле этого не произошло. Что касается качества собственных марок, то оно по-прежнему оставляет желать лучшего. "Вернуть утраченные позиции на местном рынке новым владельцам "Владпива" вряд ли удастся. Завод в последнее время находился в плачевном состоянии и нуждался в масштабных инвестициях. В условиях кризиса об этом можно забыть", - считает аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ.

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