"Владивосток Авиа" срывает турпотоки в Хабаровском крае

Большинство хабаровских туроператоров на японском направлении отмечают спад турпотока в Японию с октября 2008 по февраль 2009 г. до 50% по сравнению с аналогичным периодом 2007-2008 гг.

Такое же снижение фиксируют и компании на въездном рынке. Однако связывают они это не с кризисом, а с позицией, которую занимает на рынке международных перевозок авиакомпания "Владивосток Авиа".

Проблема возникла после прекращения полетов авиакомпании "Дальавиа". С осени 2008 года все международные рейсы из Хабаровска выполняет "Владивосток Авиа" и в полной мере пользуется своим монопольным положением. Туроператоры лишились возможности как принимать группы иностранных туристов в Хабаровском крае, так и организовывать чартерные рейсы и групповые поездки в Ниигата (Япония), Сеул (Республика Корея), Пекин и Харбин (Китай). Стоимость авиабилетов на этих направлениях, по словам представителя Международного департамента Japan National Tourism Organization Валентина ШЕСТАКА, астрономически высока, а групповые тарифы перевозчик не предлагает.

По сравнению с прошлым годом цены на авиабилеты для хабаровских туристов выросли почти в 1,5-2 раза. В 2008 году перелет Хабаровск - Ниигата и обратно стоил около 18 тыс. рублей, в этом - 28-32 тыс. рублей. Билет Хабаровск - Пекин - Хабаровск в марте 2008 года стоил 14,5 тыс. рублей, а сегодня - 19,5-21,5 тыс. рублей.

Как рассказывают хабаровские туроператоры, сегодня появилось еще более "интересное" предложение от авиакомпании "Владивосток Авиа": стоимость перелета из Хабаровска в Сеул, Пекин и Ниигату предлагается по чуть более дешевому тарифу, но - через Владивосток!

Например, прямой перелет в одну сторону из Хабаровска в Пекин без сборов - 250 евро, а через Владивосток - 215; из Хабаровска в Сеул - 280 евро, через Владивосток - 225; из Хабаровска в Ниигату - 355, через Владивосток - 280 евро.

По данным туроператора, по въездному туризму "Дальгео Турс", на летний сезон японские турфирмы планируют организацию туров в Хабаровск из Ниигаты и обратно через аэропорт Владивосток. Это неудобно, но перелет получается дешевле. "Дальгео Турс" не имеет ни одной заявки на заезд японских групп прямыми рейсами Ниигата - Хабаровск - Ниигата.

Часть японских туристов въезжают в Хабаровск через Сеул рейсами южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines. "Влад Авиа" отвечает на такую реакцию японского рынка не введением привлекательных тарифов, а аннуляцией пятничных рейсов Хабаровск-Ниигата-Хабаровск, ссылаясь на плохую загрузку. Более того, для туристов, выезжающих в Японию на горнолыжные курорты, помимо высоких тарифов, авиакомпания ввела дополнительную плату за провоз горнолыжного оборудования.

В результате количество российских и, в особенности, японских пассажиров на этом направлении еще более сократилось, в том числе из-за отсутствия возможности совершения поездки на 3-4 дня (прямой рейс выполняется только по понедельникам). В то же время на таких направлениях, как остров Сайпан, Таиланд, Индонезия (Бали), Сингапур и прочих, где клиенты имеют возможность воспользоваться более выгодными предложениями авиакомпании Asiana и других иностранных перевозчиков, поток туристов практически не изменился.

Хабаровчане считают дискриминационной политику "Владивосток Авиа" в целом к туроператорам. На сайте авиакомпании физическим лицам на всех направлениях предлагаются низкие тарифы, каких не может предложить ни один агент (субагент) перевозчика. И ни один туроператор не имеет возможности формировать турпакеты с использованием этих выгодных для клиентов тарифов. Турфирмы вынуждены предлагать отдельные услуги по обслуживанию туристов за границей, не включая авиаперевозку, что является прямым нарушением закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Вот пример с вылетом в мае 2009 г. (стоимость на 24.03.09). Перелет в одну сторону Хабаровск - Ниигата: он-лайн тариф 10 800 руб., тариф агента - от 355 евро (15 975 руб. по курсу 45 руб. за 1 евро); Хабаровск - Пекин: он-лайн - 6 975 руб., у агента - от 250 евро (11 250 руб.); Хабаровск - Сеул: он-лайн - 6 975 руб., у агента - от 280 евро (12 600 руб.).

Кстати, многие российские авиакомпании предлагают бронирование своих билетов, через собственные сайты, но стоимость перевозки в большинстве случаев совпадает с ценой, предлагаемой агентами по продаже этих билетов либо отличается совсем незначительно.

Досье За январь 2008 года на международных рейсах через аэропорт Хабаровска было перевезено 14,7 тыс. пассажиров, а за аналогичный период 2009 года - 5,9 тыс. Пассажиропоток в Хабаровске сократился на 59,5%, это самый большой спад в стране.

Туроператоры Хабаровска не раз ставили вопросы перед региональным перевозчиком, на это во "Влад Авиа" отвечают: "Кризис!" Только почему-то у авиакомпании Asiana за тот же январь загрузка рейсов Хабаровск-Сеул-Хабаровск увеличилась. Кстати, с 22 декабря 2008 года этот перевозчик ввел дополнительный третий рейс на этом направлении.

На прошлой неделе 11 турфирм Хабаровского края обратились за помощью к зампреду правительства, министру молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края Сергею ЛОПАТИНУ. Они попросили организовать рабочую встречу с руководством "Владивосток Авиа" в присутствии представителей администрации края и краевого управления Федеральной антимонопольной службы для разрешения возникших проблем. Не получится разговор...