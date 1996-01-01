РЖД меняет фирменный цвет вагонов

В течение 2009 г. "РЖД" планирует вывести на сеть дорог около 8 тысяч вагонов, окрашенных в гамме новых корпоративных цветов. Новое цветовое решение, которое будет применяться для окраски вагонов, - это сочетание двух оттенков серебристо-серого фона и красного логотипа ОАО "РЖД".