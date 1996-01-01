Уволенных сотрудников отправят в малый бизнес

Профсоюзные организации должны активнее защищать интересы входящих в их состав работников. Такое заявление сделал, выступая на встрече с руководством Федерации независимых профсоюзов РФ и первичных профсоюзных организаций, премьер-министр Владимир ПУТИН.

По его словам, для защиты интересов трудящихся профсоюзы могли бы активнее взаимодействовать с правоохранительными органами, в частности с прокуратурой. "Прокуратуре мы вернем право от имени государства напрямую выходить в суды для защиты трудовых прав граждан", - сказал глава правительства.

Выступление Путина содержало и довольно любопытное указание для работодателей. Глава правительства предложил им поддерживать уволенных сотрудников, оказывая им содействие в открытии их собственного бизнеса, сообщает "Утро.Ru".