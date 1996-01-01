Работодатели Владивостока по-прежнему ищут гастарбайтеров

25 марта на заседании Владивостокской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили меры поддержки горожан, находящихся под угрозой увольнениями, уже потерявших работу.

В комиссию входят представители мэрии Владивостока, профсоюзов и работодатели, сообщает пресс-служба администрации города.