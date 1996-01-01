МЭС Востока начали реконструкцию подстанции в Приморье

Магистральные электрические сети (МЭС) Востока - филиал ОАО "ФСК ЕЭС" приступили к комплексной реконструкции подстанции 220 кВ "Спасск" в Приморском крае. Сумма инвестиций Федеральной сетевой компании в реконструкцию подстанции превысит 2 млрд руб. Планируемый срок завершения реконструкции - декабрь 2010 года.В результате модернизации мощность энергообъекта не изменится, но значительно повысится надежность электроснабжения потребителей города Спасск-Дальний и Спасского района с общей численностью населения около 80 тыс. человек и гигантами стройиндустрии.