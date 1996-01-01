"ГМК-Дальполиметалл" готовят к запуску. Администрация комбината отозвала часть работников из вынужденного отпуска. Они будут заняты на восстановительных работах. Их задача - расконсервировать оборудование, подготовить цеха и подразделения предприятия к возобновлению работы.

Сейчас руководство "ГМК" оформляет кредит на 300 млн руб., необходимых для возобновления работы предприятия. Губернатор подписал распоряжение о предоставлении льготного энерготарифа для 18 социально значимых предприятий края, в том числе для ""Дальполиметалла".