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Во Владивостоке построят новый "рыбный" холодильник

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" планирует в 2009-2011 годах реализовать проект по созданию интегрированной системы доставки рыбной продукции до потребителя, которая будет предусматривать строительство 19 холодильных терминалов.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ, проект будет реализован в два этапа. На первом - в 2009 - первом полугодии 2010 года - намечено построить 5 холодильников общей мощностью 45 тыс. тонн единовременного хранения продукции. На втором этапе будет построено 14 холодильников общей мощностью 95 тыс. тонн.

"Предполагается, что все эти объекты расположатся по пути доставки рыбы из рыбодобывающих регионов, прежде всего с Дальнего Востока, в центральную и южную части страны", - отметил А.Савельев. Так, на первом этапе холодильные терминалы должны появиться во Владивостоке, Мурманске, Екатеринбурге, Московской области и Белгороде. На втором этапе планируется построить по два объекта на Сахалине и в Новосибирске, а также по одному в Петропавловске-Камчатском, Пионерске (Калининградская область), Сочи, Махачкале, Калининграде, Саратове, Санкт- Петербурге, Москве, Находке и Приморк-Ахтарске. Мощности холодильников составят по 5 тыс. и 10 тыс. тонн.

Как отметил А.Савельев, необходимость реализации этого проекта связана с тем, что в настоящее время в России очень неравномерно распределены холодильные мощности. "Достаточно сказать, что на основной рыбодобывающий регион - Дальний Восток - приходится лишь 7% холодильников, - уточнил он. - А с этого года начала действовать норма, в соответствии с которой вся выловленная в нашей исключительной зоне рыба должна быть доставлена на российский берег, что существенно повышает нагрузку на инфраструктуру по хранению, доставке и реализации рыбной продукции".

По оценке экспертов, в результате этого нововведения объем продукции, поступающей на реализацию, в этом году возрастет, как минимум, на 20%.

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