В Южной Корее спущен на воду шестой танкер для ПМП

Южнокорейская верфь Hyundai Heavy Industries (HHI) спустила на воду танкер "Залив Анадырь", который строится для ОАО "Приморское морское пароходство" (входит в корпорацию PRISCO). В течение месяца судостроители закончат оснащение танкера необходимым оборудованием и проведут испытание всех систем и механизмов. В начале мая "Залив Анадырь" будет принят в эксплуатацию. "Залив Анадырь" - пятое судно в серии из шести танкеров дедвейтом по 104 тыс. тонн. Четыре танкера из серии - "Залив Америка", "Залив Амурский", "Залив Байкал" и "Залив Восток" - уже приняты в эксплуатацию.