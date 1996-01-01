Больничные, выданные приемными отделениями, недействительны

Листки нетрудоспособности теперь не могут быть выданы приемными отделениями больницы. Соответствующие разъяснения содержатся в приказе Минздравсоцразвития России от 18.12.2008 г. № 737н (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2009 г. № 13205).