Работников рекомендуют мотивировать культурой

В связи с экономическим кризисом интерес к нематериальной мотивации сотрудников должен повыситься. Но по мнению Ольги ФЕФЕР, генерального директора пиар-агентства "ПР группа Фефер", корпоративная культура как эффективный инструмент управления персоналом в приморской столице почти не востребован.

Этой теме был посвящен семинар "Корпоративная культура как инструмент нематериальной мотивации персонала", который прошел в Японском центре Владивостока. "На семинаре рассматривался опыт местных компаний, и мы увидели следующую картину, - рассказывает Ольга Фефер. - Многие специалисты знают, что такое корпоративная культура и так или иначе, занимаются этим направлением. Но система внедрения и контроля корпоративной культуры есть примерно у 20% компаний. К тому же, по словам участников, на создание корпоративной культуры нет запроса со стороны руководителей компаний". А Наталья МАЗРОВА, психолог Дирекции по персоналу ОАО "ВМТП", считает, что корпоративную культуру можно сравнить с почвой, на которой произрастают как победы, так и поражения компаний. "Одно материальное стимулирование сегодня не работает. А нематериальная мотивация, которую включает в себя корпоративная культура, как раз дает тот запас прочности, позволяющий предприятию выживать и развиваться даже в условиях экономического кризиса", - считает эксперт.