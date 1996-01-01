Время работодателя

За последние четыре месяца рынок труда превратился из "рынка кандидата" в "рынок работодателя". Если еще вчера у среднего соискателя было одновременно несколько вариантов трудоустройства, то сегодня предложение со стороны потенциальных работников значительно превышает спрос на них.

О том, как поменялись отношения между работодателями и кандидатами, шла речь на круглом столе, организованном кадровым холдингом "АНКОР во Владивостоке".

Изменение ситуации на рынке труда спровоцировала общеэкономическая ситуация, свое видение которой представил собравшимся финансовый директор ЗАО "ДельтаЛизинг" Станислав ДАНЫШ.

"К долгосрочным трендам в региональной экономике я бы отнес развитие преимущественно сырьевых проектов, отсутствие региональной самостоятельности и значительное отставание производительности от роста заработных плат, - сказал в своем выступлении эксперт. - Кроме этого, последние решения правительства показали, что особенности Дальнего Востока при принятии решений в Москве не учитываются, вследствие чего в регионе стремительно сокращается малый бизнес, а вместе с тем увеличивается безработица и усиливается миграционный поток".

По мнению эксперта, все эти тренды оказывают значительное влияние на рынок труда. "Стимулов для создания высокопрофессионального кадрового потенциала у нас мало - внутренние рынки очень ограничены. Именно поэтому у нас наблюдается дефицит управленцев. Даже по примеру нашей компании на руководящие должности мы вынуждены были объявлять не только региональный, но и общероссийский поиск. На позицию начальника финансового департамента мы нашли кандидата в Красноярске - на региональном рынке свободных специалистов такого уровня нет, и проектов, на которых такие управленцы могли бы вырасти, в регионе тоже нет. Поэтому спрос на сильных управленцев будет только расти".

Среди положительных тенденций Станислав Даныш назвал снижение стоимости персонала и приведение штатов компаний в соответствие с денежными доходами населения. В итоге уже в ближайшее время рынок труда, по мнению эксперта, начнет соответствовать тому региональному потенциалу, который мы имеем. "Рынок труда остывает, а это значит, что в ближайшие три года он будет возвращаться к своему равновесному состоянию. И молодые специалисты не будут приходить с завышенными ожиданиями, и менять работу каждые 6 месяцев", - сказал он.

Наталья КОВАЛЕНКО, директор кадрового холдинга "АНКОР во Владивостоке", также отмечает, что в этом году прекратился рост практически во всех отраслях. Спад произошел в строительстве, производстве, большинство компаний отказалось от выходов на региональный рынок.

"Рынок труда - это как лакмусовая бумажка. Он очень быстро реагирует на изменения, которые происходят, - говорит рекрутер. - За 4 месяца мы прошли путь от рынка кандидата к рынку работодателя. Кандидаты значительно умерили свои ожидания, а работодатели стали гораздо требовательнее подходить к квалификации и личностным качествам соискателей".

Согласно социсследованию, проведенному "АНКОРОМ" во Владивостоке, наименее болезненно работники отреагировали на такой инструмент оптимизации, как переход к "серым схемам" оплаты труда. А вот самым неприятным моментом для работников стало сокращение заработных плат. При этом 32% опрошенных готовы больше работать за меньшие деньги из-за высокой мотивации. Еще 25% готовы работать в новых условиях потому, что у них нет выбора.

Среди тех, кто в настоящий момент находится в поиске, 76% готовы идти на меньшую зарплату. Год назад большая часть опрошенных кандидатов при переходе с одного места на другое рассчитывала на 20-30% рост оплаты труда и только 11% были готовы на понижение.

Так как количество свободных кандидатов на рынке труда увеличилось, компании стали внимательнее присматриваться к будущим работникам. Как рассказала Александра ПЕТРУШИНА, менеджер по персоналу официальных дистрибьюторов MARS, сегодня приходится усложнять системы оценки. "В нынешних условиях у работодателей появляется повод и возможность усовершенствовать систему подбора и оценки персонала и больше внимания уделять не поиску, а отбору сотрудников, - говорит она. - Проблемы с откликом кандидатов нет - зачастую даже не приходится давать объявления о вакансиях, резюме и так идут потоком, кандидаты охотно ведут переписку: отвечают на вопросы, выполняют дополнительные задания. Так что кандидаты мобилизовались.

Усложнение системы отбора позволяет лучше "отсеивать" неподходящих кандидатов еще до проведения собеседований. Поэтому собеседования стали наиболее эффективными и результативными.

А вообще я уверена в том, что кризис - это хорошо: он покажет "кто есть кто", расставит всех на свои места! Развитие происходит через преодоление сложных ситуаций. Поэтому кризис - это возможность проверить себя и других на прочность, адекватно оценить себя и свои возможности как для самих компаний, так и для сотрудников.

Профессионалы нужны всегда, независимо от экономической ситуации в стране! Лучшие сотрудники должны взбодриться и стать еще лучше! Достойные кандидаты обязательно найдут работу! Нужно только быть готовыми к тому, что многие компании повысили планку требований к кандидатам и, возможно, к сотрудникам. Сейчас самое время инвестировать в себя, развиваться и стремиться достигать самых высоких планок!"