Работодатели расплатятся за ипотеку сотрудников

Работодатели, возместив своим сотрудникам уплату процентов по жилищным кредитам, смогут вывести из налогооблагаемой базы 300 млн руб. Такой показатель заложен в программу антикризисных мер на 2009 г., опубликованную Правительством РФ.

Суммы, уплаченные организациями в возмещение затрат работников по уплате процентов по жилищным займам, разрешено включать в состав расходов компании. Указанные расходы для целей налогообложения прибыли признаются в размере, не превышающем 3% от суммы расходов на оплату труда. Правительство считает, что эта льгота станет важным фактором поддержки "частного" спроса на квартиры. Согласно программе антикризисных мер, на эти цели будет потрачено 300 млн руб. Об этом сообщает "Бюллетень недвижимости".