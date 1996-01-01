"Вмененным" убыткам найдут место в расходах

Вполне вероятно, что компании при переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения получат возможность учесть убытки, полученные в рамках "вмененной" деятельности. На такой лад настраивает письмо Минфина России от 3 февраля 2009 г. № 03-11-06/3/16. Финансисты пообещали учесть данное предложение при подготовке изменений в налоговое законодательство, направленных на совершенствование норм главы 23 НК.