Уточнен порядок списания нематериальных активов

Расходы по приобретению и (или) созданию НМА списываются путем начисления амортизации в ходе его использования для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) или для управленческих нужд организации. Об этом сообщает Минфин в письме от № 03-03-06/1/33. Финансисты напомнили, что согласно пункту 1 статьи 256 НК амортизируемым можно признать имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у компании на праве собственности, используются для извлечения дохода, при этом их стоимость погашается через амортизацию. Кроме того, объекты должны иметь СПИ более 12 месяцев, а их первоначальная стоимость - превышать 20 тыс. руб. При этом согласно п. 5 ст. 270 НК в целях налогообложения прибыли затраты по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, включая нематериальные активы, налогоплательщиком не учитываются.