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V Бизнес-Премия Приморского края: Они вышли в финал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В выходные дни Оргкомитет подсчитал голоса экспертов и рядовых приморцев в четырех номинациях: "Компания года в Приморском крае-2008", "Менеджер года в Приморском крае-2008", "Социально ответственный бизнес-2008" и "Развивающийся бизнес-2008".

Напомним, что 48 голосов членов Экспертного совета Премии имеют удельный вес в 50% и более - разный в конечном зачете по номинациям, но открытое голосование приморцев вполне может скорректировать шансы победителя. В этом году голосование собрало 6231 голос - бумажными бюллетенями и "кликами" на сайте Бизнес-Премии DV-RATING.ru Массовость голосования лишь подтверждает: и в условиях кризиса Бизнес-Премия остается востребованной.

Объясним, как оргкомитет считал "очки".

Принципы формирования ТОР-25 по четырем номинациям в этом году не изменились. Экспресс-опрос экспертов собрал списки до 50-70 претендентов на каждую номинацию. Далее отбор шел по итоговым показателям 2008 года. В феврале они были предварительными, но эксперты помогли проанализировать эти итоги.

Все заметили: в каждом ТОРе появились новые имена. Причины понятны. Финансово-экономический кризис "достал" многие компании уже в 3-4-м кварталах прошлого года, испортив взлет первого полугодия. Конечно, в успехах или неуспехах компании есть и "отраслевой синдром". Так, по экспортерам и транспортникам удар был особенно сокрушительный, и они покинули наш рейтинг. Но критерии Премии жесткие - бизнес должен быть эффективным, и в любой стратегии риски надо учитывать.

Зато Премия-2008 открыла новые имена. Ряды финалистов обновились почти наполовину.

Не первый год замечена активность членов трудовых коллективов компаний, которые попали в ТОР-25. Допускаю, что для многих главный критерий в этой оценке - надежные рабочие места, желание гордиться своей компанией. Но такую корпоративность можно только приветствовать. И что удивляться, что в лидеры вырываются именно те предприятия и топ-менеджеры, где сам коллектив поддержит их.

Но на то и Экспертный совет, чтобы "сбалансировать" желания менеджеров компаний с реальными финансово-экономическими показателями.

Всегда острая борьба разворачивается за звание "Компания года". Но в этом году явного лидера нет - в бюллетенях экспертов (некоторые вообще оставили прочерк в этой номинации) виден большой разброс голосов. Но в этой номинации главный голос - экспертов. Согласно Положению "Компания года и Менеджер года в Приморском крае-2008", коэффициент удельного веса голосов экспертов в определении финалистов наибольший - 0,75, а открытого голосования - лишь 0,25.

Например, за ОАО "Михайловский бройлер" эксперты отдали 6 голосов и определили предприятию 1-е место. Коэффициент экспертов - 0,75. Однако на интернет-сайте и бюллетенями приморцы определили компании лишь 7-е место. Умножаем его на коэффициент открытого голосования - 0,25 и складываем сумму мест в двух голосованиях - 2,5. Это второй результат в нашем рейтинге - и "Михайловский бройлер" выходит в финал.

Между тем в рейтинге "Компания года" ТОР-25 лучшие показатели по итогам 2008 года у находкинской компании "Комплекс", которая участвует в строительстве нефтетерминала в Козьмино. Но непубличность компании сказалась даже на мнении экспертов - ее не знают в крае. В итоге одна из самых эффективных компаний 2008 г. не попала в финал. Обидно...

Почти целиком обновился финал номинации "Развивающийся бизнес Приморского края-2008". Здесь в открытом голосовании лидером стало ППО "Никольск" из Уссурийска (мясная продукция компании действительно стала узнаваемой). Но эксперты отдали предпочтения голоса новичкам - на то и "Развивающийся бизнес". И 1-е место ими отдано ООО "Технохолдинг Сумотори". Сегодня, когда в крае рухнула целая отрасль автоимпорта, "Сумотори" показывает реальную альтернативу "серому" бизнесу. Пока "Технохолдингу Сумотори" не хватило публичности, узнаваемости бренда (по открытому голосованию приморцев у компании только 6-е место), но в финале все может измениться.

И самой престижной сегодня, в условиях глобального кризиса, должна стать номинация "Социально ответственный бизнес-2008". По инициативе исполнительной дирекции в редакции "Золотого Рога" даже был проведен круглый стол, чтобы определиться, какие же критерии стали главными в условиях кризиса, - читайте стр. 16-17.

В общем, финалисты перед вами. И вы можете голосовать за победителя. А газета "Золотой Рог" поможет сделать выбор осознанным, рассказав о каждом финалисте на своих страницах.

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