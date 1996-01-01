"Амурметаллу" поверил даже первый вице-премьер Шувалов

ОАО "Амурметалл" - одно из градообразующих предприятий Комсомольска-на-Амуре - в начале марта получило сертификат GL, которым удостоверяется, что компания прошла испытание в соответствии с правилами германского регистра Lloyd. Ведущее международное общество по классификации судов одобрило производство непрерывнолитых слябовых заготовок, изготовленных из обычной и высокопрочной корпусной конструкционной стали. Модернизация производства предприятия и стала самым весомым козырем для Правительства РФ в решении финансово поддержать "Амурметалл", заявил в Хабаровске первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ.