ФНС подготовила в помощь бухгалтерам спецнавигатор

Актуальность той или иной формы и правил оформления отчетности можно проверить по "Налоговому навигатору по важнейшим документам, обнародованным во второй половине января - первой половине февраля 2009 года". Сводный перечень изменений размещен на официальном сайте ФНС. В него вошло более двух десятков приказов и писем Минфина и других ведомств. Помимо названий и реквизитов документов в навигаторе также содержится их краткое содержание.