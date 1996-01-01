Двойной вычет на ребенка не попал под "сокращение"

Сотрудник вправе получить вычет по НДФЛ на ребенка в двойном размере, даже если его вторая половина не работает и не состоит на учете в службе занятости. Такой вывод позволяет сделать письмо Минфина от 27 февраля 2009 г. № 03-04-05-01/85.