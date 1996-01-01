Гелиевую станцию в Приморье построят в срок

Гелиевая станция, строящаяся на территории Находкинского городского округа, будет введена в эксплуатацию в срок, несмотря на влияние финансового кризиса, сообщил в марте на встрече с главой Находки Олегом КОЛЯДИНЫМ генеральный директор компании "Криор" Вадим УДУТ. Бюджет проекта на 2009-2010 годы, на которые придется основной объем строительно-монтажных работ, сформирован и, по словам Вадима Удута, не подлежит пересмотру.